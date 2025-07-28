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بقرار من برانكو.. الأهلي يغلق التدريبات لمواجهة الهلال في الآسيوية

قرر مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إغلاق تدريبات الفريق أمام الجماهير ووسائل الإعلام بداية من مران اليوم وحتى موعد مواجهة الأهلي والهلال في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يشار أن الأهلي سوف يواجه نظيره الهلال يوم الثلاثاء القادم السادس من أغسطس ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في لقاء كلاسيكو سعودي آسيوي على ملعب الجوهرة بجدة ويتجدد اللقاء بينهما في 13 أغسطس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لحساب مباراة الإياب.


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بقرار من برانكو.. الأهلي يغلق التدريبات لمواجهة الهلال في الآسيوية
سبق

قرر مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إغلاق تدريبات الفريق أمام الجماهير ووسائل الإعلام بداية من مران اليوم وحتى موعد مواجهة الأهلي والهلال في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يشار أن الأهلي سوف يواجه نظيره الهلال يوم الثلاثاء القادم السادس من أغسطس ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في لقاء كلاسيكو سعودي آسيوي على ملعب الجوهرة بجدة ويتجدد اللقاء بينهما في 13 أغسطس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لحساب مباراة الإياب.


28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:39 PM

بقرار من برانكو.. الأهلي يغلق التدريبات لمواجهة الهلال في الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قرر مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إغلاق تدريبات الفريق أمام الجماهير ووسائل الإعلام بداية من مران اليوم وحتى موعد مواجهة الأهلي والهلال في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يشار أن الأهلي سوف يواجه نظيره الهلال يوم الثلاثاء القادم السادس من أغسطس ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في لقاء كلاسيكو سعودي آسيوي على ملعب الجوهرة بجدة ويتجدد اللقاء بينهما في 13 أغسطس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لحساب مباراة الإياب.


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