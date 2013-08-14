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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض محافظات المدينة المنورة

تصحبها رياح مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ تشمل: محافظة وادي الفرع، محافظة العيص، محافظة العلا والأجزاء المجاورة.

وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض محافظات المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ تشمل: محافظة وادي الفرع، محافظة العيص، محافظة العلا والأجزاء المجاورة.

وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:10 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض محافظات المدينة المنورة

تصحبها رياح مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ تشمل: محافظة وادي الفرع، محافظة العيص، محافظة العلا والأجزاء المجاورة.

وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

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