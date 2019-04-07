اختفاء غامض لسعودي في أوغندا .. والسفارة: نبذل ما لدينا ليعود للوطن

أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.
وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.
أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.
وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.
أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.
وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.
أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.
وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.