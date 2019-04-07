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اختفاء غامض لسعودي في أوغندا .. والسفارة: نبذل ما لدينا ليعود للوطن

أكدت استمرار عملها والجهات الرسمية للعثور عليه وقالت: نتواصل مع ذويه

أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.

وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.

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اختفاء غامض لسعودي في أوغندا .. والسفارة: نبذل ما لدينا ليعود للوطن
سبق

أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.

وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
10:00 AM

اختفاء غامض لسعودي في أوغندا .. والسفارة: نبذل ما لدينا ليعود للوطن

أكدت استمرار عملها والجهات الرسمية للعثور عليه وقالت: نتواصل مع ذويه

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قاسم الخبراني - الرياض
3
4,968

أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.

وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.

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