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"سوني" تزف خبراً ساراً لأصحاب "بلايستيشن 5"

تتعلّق بأكثر من 4 آلاف لعبة على منصتها الأقدم

طمأنت شركة "سوني" اليابانية أصحاب منصة الألعاب "بلايستيشن 5" الجديدة، بخبر وصفته تقارير صحفية بـ "السار".

وقالت "سوني"، وفق ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو"، إن أكثر من 99 % وأكثر من 4 آلاف لعبة متوافرة على منصتها الأقدم "بلايستيشن 4" ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث "بلايستيشن 5".

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه ينبغي ألا يقلق مستخدمو "بلايستيشن 5" الجدد من أن ألعابهم المفضلة على المنصة القديمة لن يتمكنوا من استخدامها، مضيفة "بل سيمكن استخدامها بإمكانات وجودة أفضل مما اعتاد عليه المستخدمون".

كما قالت "سوني" إنها ستمكّن أيضاً مستخدميها من استبدال "مجاني" سريع لمعظم الألعاب التي كانوا يمتلكونها عبر "بلايستيشن 4" عن طريق وحدة التحكم الإلكترونية الجديدة والمتجر الإلكتروني "بلايستيشن ستور" سواء على الويب أو الموبايل.

وأوضحت "كل ما على مستخدمي بلايستيشن 5 الجدد أن يسجلوا دخول حساباتهم تلقائياً على مكتبة بلايستيشن الإلكترونية، وستتم إعادة ترقية ألعابهم إلى النسخ الأحدث".

ومن المقرر أن يطرح بلايستيشن 5 رسمياً في الأسواق العالمية بدءاً من يوم 12 نوفمبر المقبل بأسعار تراوح بين 399 و499 دولاراً أمريكياً.

سوني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"سوني" تزف خبراً ساراً لأصحاب "بلايستيشن 5"
سبق

طمأنت شركة "سوني" اليابانية أصحاب منصة الألعاب "بلايستيشن 5" الجديدة، بخبر وصفته تقارير صحفية بـ "السار".

وقالت "سوني"، وفق ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو"، إن أكثر من 99 % وأكثر من 4 آلاف لعبة متوافرة على منصتها الأقدم "بلايستيشن 4" ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث "بلايستيشن 5".

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه ينبغي ألا يقلق مستخدمو "بلايستيشن 5" الجدد من أن ألعابهم المفضلة على المنصة القديمة لن يتمكنوا من استخدامها، مضيفة "بل سيمكن استخدامها بإمكانات وجودة أفضل مما اعتاد عليه المستخدمون".

كما قالت "سوني" إنها ستمكّن أيضاً مستخدميها من استبدال "مجاني" سريع لمعظم الألعاب التي كانوا يمتلكونها عبر "بلايستيشن 4" عن طريق وحدة التحكم الإلكترونية الجديدة والمتجر الإلكتروني "بلايستيشن ستور" سواء على الويب أو الموبايل.

وأوضحت "كل ما على مستخدمي بلايستيشن 5 الجدد أن يسجلوا دخول حساباتهم تلقائياً على مكتبة بلايستيشن الإلكترونية، وستتم إعادة ترقية ألعابهم إلى النسخ الأحدث".

ومن المقرر أن يطرح بلايستيشن 5 رسمياً في الأسواق العالمية بدءاً من يوم 12 نوفمبر المقبل بأسعار تراوح بين 399 و499 دولاراً أمريكياً.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
09:54 AM

"سوني" تزف خبراً ساراً لأصحاب "بلايستيشن 5"

تتعلّق بأكثر من 4 آلاف لعبة على منصتها الأقدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طمأنت شركة "سوني" اليابانية أصحاب منصة الألعاب "بلايستيشن 5" الجديدة، بخبر وصفته تقارير صحفية بـ "السار".

وقالت "سوني"، وفق ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو"، إن أكثر من 99 % وأكثر من 4 آلاف لعبة متوافرة على منصتها الأقدم "بلايستيشن 4" ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث "بلايستيشن 5".

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه ينبغي ألا يقلق مستخدمو "بلايستيشن 5" الجدد من أن ألعابهم المفضلة على المنصة القديمة لن يتمكنوا من استخدامها، مضيفة "بل سيمكن استخدامها بإمكانات وجودة أفضل مما اعتاد عليه المستخدمون".

كما قالت "سوني" إنها ستمكّن أيضاً مستخدميها من استبدال "مجاني" سريع لمعظم الألعاب التي كانوا يمتلكونها عبر "بلايستيشن 4" عن طريق وحدة التحكم الإلكترونية الجديدة والمتجر الإلكتروني "بلايستيشن ستور" سواء على الويب أو الموبايل.

وأوضحت "كل ما على مستخدمي بلايستيشن 5 الجدد أن يسجلوا دخول حساباتهم تلقائياً على مكتبة بلايستيشن الإلكترونية، وستتم إعادة ترقية ألعابهم إلى النسخ الأحدث".

ومن المقرر أن يطرح بلايستيشن 5 رسمياً في الأسواق العالمية بدءاً من يوم 12 نوفمبر المقبل بأسعار تراوح بين 399 و499 دولاراً أمريكياً.

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