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"شؤون الحرمين" تطلق برنامج "حياك" لرفع جودة الاستقبال النسائي

يهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات لتحقيق رضاهن

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برنامجها التدريبي "حياك"؛ بغية الرفع من جودة الاستقبال النسائي.

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات، لتحقيق رضاهن من خلال جودة الاستقبال، وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيد، وتوفير معايير موحدة للخدمة.

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"شؤون الحرمين" تطلق برنامج "حياك" لرفع جودة الاستقبال النسائي
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برنامجها التدريبي "حياك"؛ بغية الرفع من جودة الاستقبال النسائي.

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات، لتحقيق رضاهن من خلال جودة الاستقبال، وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيد، وتوفير معايير موحدة للخدمة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
12:49 PM

"شؤون الحرمين" تطلق برنامج "حياك" لرفع جودة الاستقبال النسائي

يهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات لتحقيق رضاهن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برنامجها التدريبي "حياك"؛ بغية الرفع من جودة الاستقبال النسائي.

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات، لتحقيق رضاهن من خلال جودة الاستقبال، وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيد، وتوفير معايير موحدة للخدمة.

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