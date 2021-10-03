قطر تسجّل 79 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 145 مصابًا

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.