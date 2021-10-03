النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطر تسجّل 79 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 145 مصابًا

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر تسجّل 79 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 145 مصابًا
سبق

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
04:46 PM

قطر تسجّل 79 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 145 مصابًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
155

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236913 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية بأنه تم شفاء 145 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235159 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة