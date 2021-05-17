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"الطيران المدني" تصدر الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين

بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين متضمنًا الإجراءات المطبقة سابقًا علاوة على إجراءات وقائية جديدة؛ وذلك تزامنًا مع عودة الرحلات الدولية اليوم بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد إجراءات جديدة عدة للمسافرين، منها: اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر، ووفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار على مَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبَّقة في الوجهة المقصودة، والامتثال لأية تدابير احترازية.

وحثّ الدليل المسافرين على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبهًا بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المطار. وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل فإن جميع الملاحين والركاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وُجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدَّث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كوفيد - 19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلَّم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتَّبعة، ونقل الحالة للمستشفى (حسب الآلية المتَّبعة من قِبل وزارة الصحة(.

يُذكر أن الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين يُعدُّ إطارًا إرشاديًّا للمسافرين في مطارات السعودية، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمرُّ بها المسافر خلال رحلة سفره، إضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ولتحميل الدليل الإرشادي نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: اضغط هنا

الدليل الإرشادي للمسافر.pdf الهيئة العامة للطيران المدني فيروس كورونا الجديد هيئة الطيران المدني تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تصدر الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين متضمنًا الإجراءات المطبقة سابقًا علاوة على إجراءات وقائية جديدة؛ وذلك تزامنًا مع عودة الرحلات الدولية اليوم بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد إجراءات جديدة عدة للمسافرين، منها: اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر، ووفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار على مَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبَّقة في الوجهة المقصودة، والامتثال لأية تدابير احترازية.

وحثّ الدليل المسافرين على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبهًا بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المطار. وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل فإن جميع الملاحين والركاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وُجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدَّث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كوفيد - 19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلَّم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتَّبعة، ونقل الحالة للمستشفى (حسب الآلية المتَّبعة من قِبل وزارة الصحة(.

يُذكر أن الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين يُعدُّ إطارًا إرشاديًّا للمسافرين في مطارات السعودية، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمرُّ بها المسافر خلال رحلة سفره، إضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ولتحميل الدليل الإرشادي نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: اضغط هنا

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
01:35 AM
اخر تعديل
17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
02:43 AM

"الطيران المدني" تصدر الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين

بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين متضمنًا الإجراءات المطبقة سابقًا علاوة على إجراءات وقائية جديدة؛ وذلك تزامنًا مع عودة الرحلات الدولية اليوم بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقًا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد إجراءات جديدة عدة للمسافرين، منها: اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر، ووفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار على مَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبَّقة في الوجهة المقصودة، والامتثال لأية تدابير احترازية.

وحثّ الدليل المسافرين على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبهًا بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المطار. وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل فإن جميع الملاحين والركاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وُجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدَّث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كوفيد - 19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلَّم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتَّبعة، ونقل الحالة للمستشفى (حسب الآلية المتَّبعة من قِبل وزارة الصحة(.

يُذكر أن الدليل الإرشادي المحدَّث للمسافرين يُعدُّ إطارًا إرشاديًّا للمسافرين في مطارات السعودية، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمرُّ بها المسافر خلال رحلة سفره، إضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ولتحميل الدليل الإرشادي نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: اضغط هنا

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