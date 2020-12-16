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تقرير: 3 مواد غذائية تسبّب تكون الحصى في الكلى

هكذا تتكون الحصى.. وهذه قاعدة الوقاية منها

كشف الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف؛ عن ثلاثة أنواع من المواد الغذائية التي يمكن أن تسبّب تشكّل الحصى في الكلى.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، حذّر مياسنيكوف؛ من الإفراط في هذه الأنواع، وهي:

الدهون الحيوانية والبروتينات

ووفقا لمياسنيكوف؛ فأول هذه المواد الدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء. هذه المواد تزيد من خطر تكوّن الحصى في الكلى، وبالطبع هناك مواد أخرى تسبّب المشكلة ذاتها.

الأملاح

ويقول مياسنيكوف: "مواد غذائية مثل السبانخ والخضراوات، هي مواد مفيدة للجميع، لكنها تزيد من الأكسالات (أملاح وإسترات حمض الأكساليك) في الدم، ما يزيد من خطر تكون الحصى".

المشروبات الغازية

كما يمكن أن تسبّب المشروبات الغازية المحلاة في تشكل الحصى أيضا.

قاعدة عامة للوقاية

وقال، "القواعد العامة بسيطة، شرب أكبر كمية ممكنة من الماء وقللوا من الملح واللحوم والزيوت والبروتينات الحيوانية". كما يمكن أن تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على تخفيض خطر تكون الحصى، لأنها غنية بالخضراوات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الألبان.

كيف تتكون حصى الكلى؟

وعن طريقة تكون حصى الكلى، كشفت دراسة أجرتها مجموعة علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية، أن حصى الكلى تتحلل وتتفكك وتعود إلى التراكم والنمو ثانية.

وحسب مجلة Scientific Reports التي نشرت نتائج الدراسة، فقد اتضح للعلماء أن بنية حصى الكلى شبيهة بالتكوينات المعدنية الطبيعية، حتى إنها تتفكك جزئياً وتعود لتنمو من جديد.

ويقول أحد الباحثين: "تتولّد نواة الحصى من التصاق بلورات أكسالات الكالسيوم CaC2O4، التي تبدأ بالنمو طبقة بعد أخرى من المواد العضوية والأكسالات. ومع نموها يمكن أن تتفتت طبقة أو أكثر، لتعود للنمو ثانية بعد ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن 10% من سكان العالم يعانون حصى الكلى، وأن أكسالات الكالسيوم هي المادة المكونة لما يقارب 70% منها.

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تقرير: 3 مواد غذائية تسبّب تكون الحصى في الكلى
سبق

كشف الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف؛ عن ثلاثة أنواع من المواد الغذائية التي يمكن أن تسبّب تشكّل الحصى في الكلى.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، حذّر مياسنيكوف؛ من الإفراط في هذه الأنواع، وهي:

الدهون الحيوانية والبروتينات

ووفقا لمياسنيكوف؛ فأول هذه المواد الدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء. هذه المواد تزيد من خطر تكوّن الحصى في الكلى، وبالطبع هناك مواد أخرى تسبّب المشكلة ذاتها.

الأملاح

ويقول مياسنيكوف: "مواد غذائية مثل السبانخ والخضراوات، هي مواد مفيدة للجميع، لكنها تزيد من الأكسالات (أملاح وإسترات حمض الأكساليك) في الدم، ما يزيد من خطر تكون الحصى".

المشروبات الغازية

كما يمكن أن تسبّب المشروبات الغازية المحلاة في تشكل الحصى أيضا.

قاعدة عامة للوقاية

وقال، "القواعد العامة بسيطة، شرب أكبر كمية ممكنة من الماء وقللوا من الملح واللحوم والزيوت والبروتينات الحيوانية". كما يمكن أن تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على تخفيض خطر تكون الحصى، لأنها غنية بالخضراوات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الألبان.

كيف تتكون حصى الكلى؟

وعن طريقة تكون حصى الكلى، كشفت دراسة أجرتها مجموعة علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية، أن حصى الكلى تتحلل وتتفكك وتعود إلى التراكم والنمو ثانية.

وحسب مجلة Scientific Reports التي نشرت نتائج الدراسة، فقد اتضح للعلماء أن بنية حصى الكلى شبيهة بالتكوينات المعدنية الطبيعية، حتى إنها تتفكك جزئياً وتعود لتنمو من جديد.

ويقول أحد الباحثين: "تتولّد نواة الحصى من التصاق بلورات أكسالات الكالسيوم CaC2O4، التي تبدأ بالنمو طبقة بعد أخرى من المواد العضوية والأكسالات. ومع نموها يمكن أن تتفتت طبقة أو أكثر، لتعود للنمو ثانية بعد ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن 10% من سكان العالم يعانون حصى الكلى، وأن أكسالات الكالسيوم هي المادة المكونة لما يقارب 70% منها.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:45 PM

تقرير: 3 مواد غذائية تسبّب تكون الحصى في الكلى

هكذا تتكون الحصى.. وهذه قاعدة الوقاية منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الطبيب الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف؛ عن ثلاثة أنواع من المواد الغذائية التي يمكن أن تسبّب تشكّل الحصى في الكلى.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، حذّر مياسنيكوف؛ من الإفراط في هذه الأنواع، وهي:

الدهون الحيوانية والبروتينات

ووفقا لمياسنيكوف؛ فأول هذه المواد الدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء. هذه المواد تزيد من خطر تكوّن الحصى في الكلى، وبالطبع هناك مواد أخرى تسبّب المشكلة ذاتها.

الأملاح

ويقول مياسنيكوف: "مواد غذائية مثل السبانخ والخضراوات، هي مواد مفيدة للجميع، لكنها تزيد من الأكسالات (أملاح وإسترات حمض الأكساليك) في الدم، ما يزيد من خطر تكون الحصى".

المشروبات الغازية

كما يمكن أن تسبّب المشروبات الغازية المحلاة في تشكل الحصى أيضا.

قاعدة عامة للوقاية

وقال، "القواعد العامة بسيطة، شرب أكبر كمية ممكنة من الماء وقللوا من الملح واللحوم والزيوت والبروتينات الحيوانية". كما يمكن أن تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على تخفيض خطر تكون الحصى، لأنها غنية بالخضراوات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الألبان.

كيف تتكون حصى الكلى؟

وعن طريقة تكون حصى الكلى، كشفت دراسة أجرتها مجموعة علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية، أن حصى الكلى تتحلل وتتفكك وتعود إلى التراكم والنمو ثانية.

وحسب مجلة Scientific Reports التي نشرت نتائج الدراسة، فقد اتضح للعلماء أن بنية حصى الكلى شبيهة بالتكوينات المعدنية الطبيعية، حتى إنها تتفكك جزئياً وتعود لتنمو من جديد.

ويقول أحد الباحثين: "تتولّد نواة الحصى من التصاق بلورات أكسالات الكالسيوم CaC2O4، التي تبدأ بالنمو طبقة بعد أخرى من المواد العضوية والأكسالات. ومع نموها يمكن أن تتفتت طبقة أو أكثر، لتعود للنمو ثانية بعد ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن 10% من سكان العالم يعانون حصى الكلى، وأن أكسالات الكالسيوم هي المادة المكونة لما يقارب 70% منها.

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