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"جونز هوبكنز": 150 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم

إجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و98643 منها 472171 وفاة

قالت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم، إن نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312,3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246,9 ألف حالة مسجلة.

فيروس كورونا الجديد

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"جونز هوبكنز": 150 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم
سبق

قالت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم، إن نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312,3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246,9 ألف حالة مسجلة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
09:37 AM

"جونز هوبكنز": 150 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم

إجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و98643 منها 472171 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم، إن نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312,3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246,9 ألف حالة مسجلة.

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