الخضيري عن رسائل العلاج البريطاني الجديد للسكري: قديم ومبالغ فيه
استاذ المسرطنات: غير صحيح ويعود إلى عام 2014 أي قبل 7 سنوات
نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة ما يُنشر من رسائل حول إعلان الصحف البريطانية إيجاد دواء جديد للسكري.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تدور رسالة مفادها أن علاجاً جديداً للسكري تعلنه جميع الصحف البريطانية.. هذا غير صحيح وقديم، حسب التواريخ بالخبر، أنه كان قديماً ولعام ٢٠١٤، أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.
الخضيري عن رسائل العلاج البريطاني الجديد للسكري: قديم ومبالغ فيه
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-17
نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة ما يُنشر من رسائل حول إعلان الصحف البريطانية إيجاد دواء جديد للسكري.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تدور رسالة مفادها أن علاجاً جديداً للسكري تعلنه جميع الصحف البريطانية.. هذا غير صحيح وقديم، حسب التواريخ بالخبر، أنه كان قديماً ولعام ٢٠١٤، أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:44 AM
الخضيري عن رسائل العلاج البريطاني الجديد للسكري: قديم ومبالغ فيه
استاذ المسرطنات: غير صحيح ويعود إلى عام 2014 أي قبل 7 سنوات
نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة ما يُنشر من رسائل حول إعلان الصحف البريطانية إيجاد دواء جديد للسكري.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تدور رسالة مفادها أن علاجاً جديداً للسكري تعلنه جميع الصحف البريطانية.. هذا غير صحيح وقديم، حسب التواريخ بالخبر، أنه كان قديماً ولعام ٢٠١٤، أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.