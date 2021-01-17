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"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمسجد كبير بجامعة الملك فيصل بتشاد

يقع على مساحة ٥٠٠م ويلبي حاجة الطلاب ومنسوبي الكلية وسكان المنطقة

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بوضع حجر الأساس لمسجد كبير في جامعة الملك فيصل بتشاد، الذي جاء استجابة لطلب إدارتها بتأسيس مسجد بمعايير عالية في هذه المؤسسة العريقة التي تعد منارة للتعليم العربي في وسط إفريقيا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في احتفالية بهيجة، حضرها رئيس الجامعة ونوابه، وعدد كبير من مسؤوليها وطلابها، الذين قدّموا شكرهم للندوة العالمية، وثمَّنوا العطاء السخي للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

ويأتي المسجد على مساحة ٥٠٠م، ويضم ١٠ دورات مياه، ومصلَّى خاصًّا بالنساء، ويُعد الوحيد في المنطقة الذي يلبي حاجة الطلاب ومنسوبي الجامعة وسكان المنطقة المحيطة لتأدية الصلوات وصلاة الجمعة؛ إذ يقع أقرب المساجد على مسافات بعيدة.

وتكمن أهمية المشروع في كون الجامعة من أكبر الصروح الجامعية، وأهم مؤسسات التعليم العربي في الوسط الإفريقي؛ إذ تخرِّج كل عام آلاف الطلاب من حَمَلة الشهادات العُليا في المجالات العلمية المتنوعة والدراسات الإسلامية.

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"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمسجد كبير بجامعة الملك فيصل بتشاد
سبق

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بوضع حجر الأساس لمسجد كبير في جامعة الملك فيصل بتشاد، الذي جاء استجابة لطلب إدارتها بتأسيس مسجد بمعايير عالية في هذه المؤسسة العريقة التي تعد منارة للتعليم العربي في وسط إفريقيا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في احتفالية بهيجة، حضرها رئيس الجامعة ونوابه، وعدد كبير من مسؤوليها وطلابها، الذين قدّموا شكرهم للندوة العالمية، وثمَّنوا العطاء السخي للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

ويأتي المسجد على مساحة ٥٠٠م، ويضم ١٠ دورات مياه، ومصلَّى خاصًّا بالنساء، ويُعد الوحيد في المنطقة الذي يلبي حاجة الطلاب ومنسوبي الجامعة وسكان المنطقة المحيطة لتأدية الصلوات وصلاة الجمعة؛ إذ يقع أقرب المساجد على مسافات بعيدة.

وتكمن أهمية المشروع في كون الجامعة من أكبر الصروح الجامعية، وأهم مؤسسات التعليم العربي في الوسط الإفريقي؛ إذ تخرِّج كل عام آلاف الطلاب من حَمَلة الشهادات العُليا في المجالات العلمية المتنوعة والدراسات الإسلامية.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
08:38 PM

"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لمسجد كبير بجامعة الملك فيصل بتشاد

يقع على مساحة ٥٠٠م ويلبي حاجة الطلاب ومنسوبي الكلية وسكان المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بوضع حجر الأساس لمسجد كبير في جامعة الملك فيصل بتشاد، الذي جاء استجابة لطلب إدارتها بتأسيس مسجد بمعايير عالية في هذه المؤسسة العريقة التي تعد منارة للتعليم العربي في وسط إفريقيا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في احتفالية بهيجة، حضرها رئيس الجامعة ونوابه، وعدد كبير من مسؤوليها وطلابها، الذين قدّموا شكرهم للندوة العالمية، وثمَّنوا العطاء السخي للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

ويأتي المسجد على مساحة ٥٠٠م، ويضم ١٠ دورات مياه، ومصلَّى خاصًّا بالنساء، ويُعد الوحيد في المنطقة الذي يلبي حاجة الطلاب ومنسوبي الجامعة وسكان المنطقة المحيطة لتأدية الصلوات وصلاة الجمعة؛ إذ يقع أقرب المساجد على مسافات بعيدة.

وتكمن أهمية المشروع في كون الجامعة من أكبر الصروح الجامعية، وأهم مؤسسات التعليم العربي في الوسط الإفريقي؛ إذ تخرِّج كل عام آلاف الطلاب من حَمَلة الشهادات العُليا في المجالات العلمية المتنوعة والدراسات الإسلامية.

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