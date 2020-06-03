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"أمين جازان": قوائم الطعام بالمطاعم إلكترونية ومركز البلاغات يعمل على مدار الساعة

ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار "كورونا"

ألزمت أمانة منطقة جازان، المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً.

وبدأت أمانة منطقة جازان منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية من خلال فرقها الرقابية الميدانية، بعمل جولات مكثّفة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية في الأمانة وفي البلديات التابعة لها حرصت على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس.

وجرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب طاولات الجلوس بطريقة تضمن الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي مع توفير الأغطية القماشية على تلك الطاولات لتسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

ووجّه ابن سعيدان؛ الفرق الرقابية الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والتدابير الوقائية، وتفعيل الحجز المسبق تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت الأمانة على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـساعة ١٢ ليلاً.

يُذكر أن أمانة منطقة جازان حرصت من خلال جولاتها الميدانية على المطاعم والمقاهي على التأكيد على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، منبهةً على الجميع الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

أمانة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين جازان": قوائم الطعام بالمطاعم إلكترونية ومركز البلاغات يعمل على مدار الساعة
سبق

ألزمت أمانة منطقة جازان، المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً.

وبدأت أمانة منطقة جازان منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية من خلال فرقها الرقابية الميدانية، بعمل جولات مكثّفة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية في الأمانة وفي البلديات التابعة لها حرصت على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس.

وجرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب طاولات الجلوس بطريقة تضمن الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي مع توفير الأغطية القماشية على تلك الطاولات لتسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

ووجّه ابن سعيدان؛ الفرق الرقابية الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والتدابير الوقائية، وتفعيل الحجز المسبق تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت الأمانة على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـساعة ١٢ ليلاً.

يُذكر أن أمانة منطقة جازان حرصت من خلال جولاتها الميدانية على المطاعم والمقاهي على التأكيد على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، منبهةً على الجميع الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:50 AM

"أمين جازان": قوائم الطعام بالمطاعم إلكترونية ومركز البلاغات يعمل على مدار الساعة

ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار "كورونا"

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فهد كاملي - جازان
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ألزمت أمانة منطقة جازان، المطاعم والمقاهي بالمنطقة، بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقاً.

وبدأت أمانة منطقة جازان منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية من خلال فرقها الرقابية الميدانية، بعمل جولات مكثّفة شملت المطاعم والمقاهي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية في الأمانة وفي البلديات التابعة لها حرصت على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكّد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكّد من توافر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة إلى اللمس.

وجرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب طاولات الجلوس بطريقة تضمن الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي مع توفير الأغطية القماشية على تلك الطاولات لتسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بوجود سجل خاص بالتنظيف.

ووجّه ابن سعيدان؛ الفرق الرقابية الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والتدابير الوقائية، وتفعيل الحجز المسبق تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول مَن لديهم أعراض تنفسية.

وأكّدت الأمانة على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محال ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـساعة ١٢ ليلاً.

يُذكر أن أمانة منطقة جازان حرصت من خلال جولاتها الميدانية على المطاعم والمقاهي على التأكيد على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، منبهةً على الجميع الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

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