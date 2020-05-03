الطائف: 68 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 420 حالة
فهد العتيبي
سبق
2020-05-03
سجلت محافظة الطائف الرقم الأعلى حتى الآن منذُ بداية الإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل68 إصابة ليصبح الإجمالي 420 إصابة، فيما استقرت حالات التعافي عند 90 .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 330 حالة.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:55 PM
الطائف: 68 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 420 حالة
استقرت حالات التعافي عند 90 حالة
سجلت محافظة الطائف الرقم الأعلى حتى الآن منذُ بداية الإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل68 إصابة ليصبح الإجمالي 420 إصابة، فيما استقرت حالات التعافي عند 90 .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 330 حالة.