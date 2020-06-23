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"الجبير" يبحث  أبرز المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني

تلقى اتصالًا هاتفيًا استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السيد ميجيل برجر.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث  أبرز المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني
سبق

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السيد ميجيل برجر.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:43 PM

"الجبير" يبحث  أبرز المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني

تلقى اتصالًا هاتفيًا استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السيد ميجيل برجر.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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