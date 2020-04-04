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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: "مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساء.

الباحة الدفاع المدني الأودية السيول الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: "مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساء.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:29 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:11 PM

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: "مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساء.

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