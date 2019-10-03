الوحدة يواصل العزف على نغمة الانتصارات ويتخطى ضمك

قفز للوصافة.. بقيادة "كارينيو"

واصل فريق الوحدة العزف على نغمة الانتصارات بوصوله للفوز الرابع على التوالي بتغلبه على مضيفه فريق ضمك بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الوحدة رصيده النقطي إلى 12 نقطة بالمركز الثاني مؤقتاً بينما توقف العداد النقطي لفريق ضمك عند 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

شهد شوط المباراة الأول سيطرة وحداوية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر لاعبه يوسف نياكاتي بعد أن وصلت للأخير عرضية مثالية من زميله كاريق قودوين تابعها برأسه جميلة في شباك أصحاب الضيافة.

وبدا واضحاً بعد هدفه الأول أن الوحدة يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة ومحاولته المتواصلة عبر يوسف نياكاتي في الدقيقة 30 بعدما تجاوز الدفاع وواجه المرمى لكن يقظة الحارس حرمته من تعزيز النتيجة، وأيضاً تصويبة ماركوس جليرمي التي تصدى لها حارس مرمى ضمك شمس الدين رحماني ببراعة (36).

الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءاً بين الفريقين حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر وتناوب الفريقان على السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.

واصل الوحدة سيطرته بمحاولات عديدة عبر عدة تسديدات بيد أن جميعها أضلت طريقها نحو الشباك.

لاحت أخطر فرص الشوط لفريق ضمك حين منح خطأ دفاعي الكرة أمام مازن أبو شرارة الذي انطلق خلف الدفاع ثم واجه الحارس لكنه تأخر في التسديد لينقض عليه المدافع حسان تمبكتي ويبعد الكرة (د83) لتضيع فرصة التعديل لأصحاب الضيافة.

رد الوحدة كاد أن يكون حاسماً بتصويبة وليد باخشوين في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة التي تألق الحارس شمس الدين رحماني في التصدي لها.