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95 حالة جديدة .. حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا تقفز إلى 1.101

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 52.167

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 1101، اليوم (السبت)، إثر وفاة 95 شخصًا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.

وأوضحت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2965 شخصًا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

فيروس كورونا الجديد

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95 حالة جديدة .. حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا تقفز إلى 1.101
سبق

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 1101، اليوم (السبت)، إثر وفاة 95 شخصًا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.

وأوضحت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2965 شخصًا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:11 PM

95 حالة جديدة .. حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا تقفز إلى 1.101

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 52.167

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 1101، اليوم (السبت)، إثر وفاة 95 شخصًا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.

وأوضحت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2965 شخصًا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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