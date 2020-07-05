يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.
من جهة أخرى، عقد المدير الفني دامين هيرتوج اجتماعاً باللاعبين بداية المعسكر حثّهم خلاله على تقديم كل ما لديهم خلال هذه الفترة، مبيناً أهمية المرحلة المقبلة والتي تتضمن برنامجاً إعدادياً حتى البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال الشباب.
وأوضح الهولندي هيرتوج في حديثه للاعبين آلية العمل بشكل عام، وكذلك الأهداف للمرحلة المقبلة، متمنياً تقديم الجهود ليتحقق الهدف المهم بالتأهل لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.
من جهة أخرى، عقد المدير الفني دامين هيرتوج اجتماعاً باللاعبين بداية المعسكر حثّهم خلاله على تقديم كل ما لديهم خلال هذه الفترة، مبيناً أهمية المرحلة المقبلة والتي تتضمن برنامجاً إعدادياً حتى البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال الشباب.
وأوضح الهولندي هيرتوج في حديثه للاعبين آلية العمل بشكل عام، وكذلك الأهداف للمرحلة المقبلة، متمنياً تقديم الجهود ليتحقق الهدف المهم بالتأهل لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:26 PM
انطلاق معسكر أخضر الشباب في أبها.. استعداداً للآسيوية
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.
من جهة أخرى، عقد المدير الفني دامين هيرتوج اجتماعاً باللاعبين بداية المعسكر حثّهم خلاله على تقديم كل ما لديهم خلال هذه الفترة، مبيناً أهمية المرحلة المقبلة والتي تتضمن برنامجاً إعدادياً حتى البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال الشباب.
وأوضح الهولندي هيرتوج في حديثه للاعبين آلية العمل بشكل عام، وكذلك الأهداف للمرحلة المقبلة، متمنياً تقديم الجهود ليتحقق الهدف المهم بالتأهل لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.