الجيش اليمني يقتل 15 حوثيًا في معارك عنيفة بالجوف

مقاتلات التحالف استهدفت عربة للميليشيا

قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء) خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون.

وبيّن المصدر أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا قُتل وأُصيب جميع من كانوا على متنها.