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الجيش اليمني يقتل 15 حوثيًا في معارك عنيفة بالجوف

مقاتلات التحالف استهدفت عربة للميليشيا

قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء) خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون.

وبيّن المصدر أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا قُتل وأُصيب جميع من كانوا على متنها.

اليمن الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل 15 حوثيًا في معارك عنيفة بالجوف
سبق

قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء) خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون.

وبيّن المصدر أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا قُتل وأُصيب جميع من كانوا على متنها.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
09:56 PM

الجيش اليمني يقتل 15 حوثيًا في معارك عنيفة بالجوف

مقاتلات التحالف استهدفت عربة للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء) خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون.

وبيّن المصدر أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا قُتل وأُصيب جميع من كانوا على متنها.

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