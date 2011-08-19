النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة الرياض تغلق محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية يعملان دون تراخيص

ضبط مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والملابس المخالفة

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية؛ يعملان دون تراخيص، كما ضبطت مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وجرى مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة الرياض تغلق محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية يعملان دون تراخيص
سبق

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية؛ يعملان دون تراخيص، كما ضبطت مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وجرى مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:52 PM

إمارة الرياض تغلق محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية يعملان دون تراخيص

ضبط مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والملابس المخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
3,695

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية؛ يعملان دون تراخيص، كما ضبطت مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وجرى مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,867
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,399
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,440

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة