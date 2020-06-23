هي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما السنغال وتنزانيا؛ حيث تعد المباراة الأولى للمنتخب الجزائري الشقيق في المسابقة والذي سيحظى هو الآخر بمتابعة من قِبل الجماهير السعودية لوجود لاعبين محترفين في الدوري، مثل: جمال بلعمري؛ ورايس مبولحي؛ ويعد المنتخب الجزائري أحد الأسماء المرشحة للقب والمباراة ستُقام في تمام الحادية عشرة بتوقيت الرياض.

واحدة من مباريات المجموعة الثالثة بين فريق مرشح بقوة لحصد اللقب أو على الأقل المنافسة عليه لأبعد مدى وبين فريق أقل منه في المستوى الفني كثيراً، والمباراة تقام في الثامنة بتوقيت الرياض، وستحظى المباراة بمتابعة سعودية؛ نظراً لارتباط اسم المهاجم السنغالي مباي دياني؛ بالنصر، فيما يفتقد منتخب أسود السنغال جهود لاعبه ساديو ماني.

هي المباراة الأولى في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما ساحل العاج وجنوب إفريقيا وهي المجموعة الأكثر قوة في المسابقة الإفريقية؛ حيث ستحظى المباراة بمتابعة سعودية خاصة؛ نظراً لوجود النجوم: نور الدين أمرابط؛ محترف النصر، وكريم الأحمدي في الاتحاد، والجميع يتوقع منافسة المغرب على لقب البطولة، لكن ما ظهر بين اللاعبين من خلافات تمثلت في رحيل محترف النصر عبدالرزاق حمد الله؛ قد تغيّر توقعات المتابعين، المباراة تُقام في الـ 5:30 بتوقيت الرياض.

تستكمل، اليوم الأحد، مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.

"أمرابط" وآخرون هنا .. منتخبان عربيان وأسود في مواجهات اليوم بـ "أمم إفريقيا" محمد السيّد سبق 2019-06-23 تستكمل، اليوم الأحد، مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات. المغرب x ناميبيا هي المباراة الأولى في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما ساحل العاج وجنوب إفريقيا وهي المجموعة الأكثر قوة في المسابقة الإفريقية؛ حيث ستحظى المباراة بمتابعة سعودية خاصة؛ نظراً لوجود النجوم: نور الدين أمرابط؛ محترف النصر، وكريم الأحمدي في الاتحاد، والجميع يتوقع منافسة المغرب على لقب البطولة، لكن ما ظهر بين اللاعبين من خلافات تمثلت في رحيل محترف النصر عبدالرزاق حمد الله؛ قد تغيّر توقعات المتابعين، المباراة تُقام في الـ 5:30 بتوقيت الرياض. السنغال x تنزانيا واحدة من مباريات المجموعة الثالثة بين فريق مرشح بقوة لحصد اللقب أو على الأقل المنافسة عليه لأبعد مدى وبين فريق أقل منه في المستوى الفني كثيراً، والمباراة تقام في الثامنة بتوقيت الرياض، وستحظى المباراة بمتابعة سعودية؛ نظراً لارتباط اسم المهاجم السنغالي مباي دياني؛ بالنصر، فيما يفتقد منتخب أسود السنغال جهود لاعبه ساديو ماني. الجزائر x كينيا هي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما السنغال وتنزانيا؛ حيث تعد المباراة الأولى للمنتخب الجزائري الشقيق في المسابقة والذي سيحظى هو الآخر بمتابعة من قِبل الجماهير السعودية لوجود لاعبين محترفين في الدوري، مثل: جمال بلعمري؛ ورايس مبولحي؛ ويعد المنتخب الجزائري أحد الأسماء المرشحة للقب والمباراة ستُقام في تمام الحادية عشرة بتوقيت الرياض.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 10:15 AM

"أمرابط" وآخرون هنا .. منتخبان عربيان وأسود في مواجهات اليوم بـ "أمم إفريقيا" الموعد من الخامسة والنصف وبعد الحادية عشرة والسنغال يفقد جهود لاعبه "ماني"





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تستكمل، اليوم الأحد، مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.

المغرب x ناميبيا

هي المباراة الأولى في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما ساحل العاج وجنوب إفريقيا وهي المجموعة الأكثر قوة في المسابقة الإفريقية؛ حيث ستحظى المباراة بمتابعة سعودية خاصة؛ نظراً لوجود النجوم: نور الدين أمرابط؛ محترف النصر، وكريم الأحمدي في الاتحاد، والجميع يتوقع منافسة المغرب على لقب البطولة، لكن ما ظهر بين اللاعبين من خلافات تمثلت في رحيل محترف النصر عبدالرزاق حمد الله؛ قد تغيّر توقعات المتابعين، المباراة تُقام في الـ 5:30 بتوقيت الرياض.

السنغال x تنزانيا

واحدة من مباريات المجموعة الثالثة بين فريق مرشح بقوة لحصد اللقب أو على الأقل المنافسة عليه لأبعد مدى وبين فريق أقل منه في المستوى الفني كثيراً، والمباراة تقام في الثامنة بتوقيت الرياض، وستحظى المباراة بمتابعة سعودية؛ نظراً لارتباط اسم المهاجم السنغالي مباي دياني؛ بالنصر، فيما يفتقد منتخب أسود السنغال جهود لاعبه ساديو ماني.

الجزائر x كينيا

هي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما السنغال وتنزانيا؛ حيث تعد المباراة الأولى للمنتخب الجزائري الشقيق في المسابقة والذي سيحظى هو الآخر بمتابعة من قِبل الجماهير السعودية لوجود لاعبين محترفين في الدوري، مثل: جمال بلعمري؛ ورايس مبولحي؛ ويعد المنتخب الجزائري أحد الأسماء المرشحة للقب والمباراة ستُقام في تمام الحادية عشرة بتوقيت الرياض.