"محمد بن نايف" و"تركي بن طلال" يقدمان واجب العزاء في الطفل "الحارثي"

"الحارثي": شكرًا لمن واسانا ولأطياف المجتمع كافة على تعاطفهم مع ما ألمّ بنا

قدّم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز العزاء والمواساة إلى خويتم بن سعد الحارثي، والد الطفل "معتز" الذي تُوفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بالرياض.

كما قدم الأمير "تركي بن طلال بن عبدالعزيز"، أمير منطقة عسير، واجب العزاء لـ"الحارثي"، وكذلك عدد من الأمراء والمسؤولين.

وعبّر "الحارثي" عبر "سبق" عن شكره وتقديره لكل من قدَّم لهم واجب العزاء والمواساة، سواء هاتفيًّا أو شخصيًّا، كما قدم شكره لأطياف المجتمع كافة الذين تعاطفوا مع ما ألمّ بهم، داعيًا الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة أمس خبر تقديم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واجب العزاء لوالد "معتز"، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي"، والبدء في إجراءات سداد ديونه، ورفع إيقاف الخدمات عنه.