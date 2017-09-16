النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محمد بن نايف" و"تركي بن طلال" يقدمان واجب العزاء في الطفل "الحارثي"

"الحارثي": شكرًا لمن واسانا ولأطياف المجتمع كافة على تعاطفهم مع ما ألمّ بنا

قدّم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز العزاء والمواساة إلى خويتم بن سعد الحارثي، والد الطفل "معتز" الذي تُوفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بالرياض.

كما قدم الأمير "تركي بن طلال بن عبدالعزيز"، أمير منطقة عسير، واجب العزاء لـ"الحارثي"، وكذلك عدد من الأمراء والمسؤولين.

وعبّر "الحارثي" عبر "سبق" عن شكره وتقديره لكل من قدَّم لهم واجب العزاء والمواساة، سواء هاتفيًّا أو شخصيًّا، كما قدم شكره لأطياف المجتمع كافة الذين تعاطفوا مع ما ألمّ بهم، داعيًا الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة أمس خبر تقديم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واجب العزاء لوالد "معتز"، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي"، والبدء في إجراءات سداد ديونه، ورفع إيقاف الخدمات عنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محمد بن نايف" و"تركي بن طلال" يقدمان واجب العزاء في الطفل "الحارثي"
سبق

قدّم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز العزاء والمواساة إلى خويتم بن سعد الحارثي، والد الطفل "معتز" الذي تُوفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بالرياض.

كما قدم الأمير "تركي بن طلال بن عبدالعزيز"، أمير منطقة عسير، واجب العزاء لـ"الحارثي"، وكذلك عدد من الأمراء والمسؤولين.

وعبّر "الحارثي" عبر "سبق" عن شكره وتقديره لكل من قدَّم لهم واجب العزاء والمواساة، سواء هاتفيًّا أو شخصيًّا، كما قدم شكره لأطياف المجتمع كافة الذين تعاطفوا مع ما ألمّ بهم، داعيًا الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة أمس خبر تقديم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واجب العزاء لوالد "معتز"، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي"، والبدء في إجراءات سداد ديونه، ورفع إيقاف الخدمات عنه.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
10:36 PM

"محمد بن نايف" و"تركي بن طلال" يقدمان واجب العزاء في الطفل "الحارثي"

"الحارثي": شكرًا لمن واسانا ولأطياف المجتمع كافة على تعاطفهم مع ما ألمّ بنا

A A A
عمر السبيعي - الرياض
15
38,043

قدّم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز العزاء والمواساة إلى خويتم بن سعد الحارثي، والد الطفل "معتز" الذي تُوفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بالرياض.

كما قدم الأمير "تركي بن طلال بن عبدالعزيز"، أمير منطقة عسير، واجب العزاء لـ"الحارثي"، وكذلك عدد من الأمراء والمسؤولين.

وعبّر "الحارثي" عبر "سبق" عن شكره وتقديره لكل من قدَّم لهم واجب العزاء والمواساة، سواء هاتفيًّا أو شخصيًّا، كما قدم شكره لأطياف المجتمع كافة الذين تعاطفوا مع ما ألمّ بهم، داعيًا الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة أمس خبر تقديم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واجب العزاء لوالد "معتز"، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي"، والبدء في إجراءات سداد ديونه، ورفع إيقاف الخدمات عنه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة