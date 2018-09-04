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"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 6 مناطق

تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعديّة المُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، فيما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 35 - 10 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 6 مناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعديّة المُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، فيما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 35 - 10 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
08:11 AM

"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 6 مناطق

تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
13,434

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعديّة المُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، فيما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 35 - 10 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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