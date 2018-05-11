وزير العدل يحاضر عن "العدالة الوقائية" مساء اليوم

في لقاء افتراضي تنظمه وزارة العدل عبر الاتصال المرئي

تنظم وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، مساء اليوم الاثنين، لقاءً إثرائياً عن "العدالة الوقائية" يقدمه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وسيتناول "الصمعاني" خلال اللقاء الافتراضي المقدم عبر تقنية الاتصال المرئي مفهوم العدالة الوقائية وأساليب تطبيقها وأثرها على الفرد والمجتمع.

ويأتي اللقاء خاتمة لقاءات أقامتها وزارة العدل عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك، استضاف عدداً من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال القضاء والأنظمة.

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