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وزير العدل يحاضر عن "العدالة الوقائية" مساء اليوم

في لقاء افتراضي تنظمه وزارة العدل عبر الاتصال المرئي

تنظم وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، مساء اليوم الاثنين، لقاءً إثرائياً عن "العدالة الوقائية" يقدمه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وسيتناول "الصمعاني" خلال اللقاء الافتراضي المقدم عبر تقنية الاتصال المرئي مفهوم العدالة الوقائية وأساليب تطبيقها وأثرها على الفرد والمجتمع.

ويأتي اللقاء خاتمة لقاءات أقامتها وزارة العدل عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك، استضاف عدداً من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال القضاء والأنظمة.

ولمتابعة اللقاء اضغط هنا

وزير العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل يحاضر عن "العدالة الوقائية" مساء اليوم
سبق

تنظم وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، مساء اليوم الاثنين، لقاءً إثرائياً عن "العدالة الوقائية" يقدمه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وسيتناول "الصمعاني" خلال اللقاء الافتراضي المقدم عبر تقنية الاتصال المرئي مفهوم العدالة الوقائية وأساليب تطبيقها وأثرها على الفرد والمجتمع.

ويأتي اللقاء خاتمة لقاءات أقامتها وزارة العدل عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك، استضاف عدداً من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال القضاء والأنظمة.

ولمتابعة اللقاء اضغط هنا

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
03:25 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
03:54 PM

وزير العدل يحاضر عن "العدالة الوقائية" مساء اليوم

في لقاء افتراضي تنظمه وزارة العدل عبر الاتصال المرئي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
523

تنظم وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، مساء اليوم الاثنين، لقاءً إثرائياً عن "العدالة الوقائية" يقدمه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وسيتناول "الصمعاني" خلال اللقاء الافتراضي المقدم عبر تقنية الاتصال المرئي مفهوم العدالة الوقائية وأساليب تطبيقها وأثرها على الفرد والمجتمع.

ويأتي اللقاء خاتمة لقاءات أقامتها وزارة العدل عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك، استضاف عدداً من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال القضاء والأنظمة.

ولمتابعة اللقاء اضغط هنا

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