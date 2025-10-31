الباحة.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
الباحة.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-31
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:48 PM
الباحة.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).