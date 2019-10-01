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فاجعة معتز تتكرر في جدة.. وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله داخل المدرسة

إدارة تعليم المحافظة ستصدر بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة

علمت "سبق" من مصادرها عن وفاة طالب بمتوسطة في جدة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله عند الساعة العاشرة من صباح اليوم داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم جدة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة.

وكان قد ورد اليوم وعند الساعة (13: 10) بلاغ من مشرف أمن مستشفى الجامعة، متضمناً أنه نقلت لهم حالة إغماء طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة في حي المنتزهات، وأثناء الكشف عليه في المستشفى اتضح أنه (متوفى) وحسب إفادة مدير المدرسة فإن الطفل المتوفى كان في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض، وتسبب له السقوط بنزيف (داخلي في الرأس).

يذكر أن "سبق" كانت قد تابعت الشهر الماضي قضية وفاة التلميذ معتز طالب الابتدائي بالرياض، خنقًا على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، والتي سجّل فيها والد المتوفى موقفًا إنسانيًا بتنازله لوجه الله.

عبدالعزيز السلمي جدة هادي العصيمي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاجعة معتز تتكرر في جدة.. وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله داخل المدرسة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها عن وفاة طالب بمتوسطة في جدة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله عند الساعة العاشرة من صباح اليوم داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم جدة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة.

وكان قد ورد اليوم وعند الساعة (13: 10) بلاغ من مشرف أمن مستشفى الجامعة، متضمناً أنه نقلت لهم حالة إغماء طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة في حي المنتزهات، وأثناء الكشف عليه في المستشفى اتضح أنه (متوفى) وحسب إفادة مدير المدرسة فإن الطفل المتوفى كان في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض، وتسبب له السقوط بنزيف (داخلي في الرأس).

يذكر أن "سبق" كانت قد تابعت الشهر الماضي قضية وفاة التلميذ معتز طالب الابتدائي بالرياض، خنقًا على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، والتي سجّل فيها والد المتوفى موقفًا إنسانيًا بتنازله لوجه الله.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:22 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
05:17 PM

فاجعة معتز تتكرر في جدة.. وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله داخل المدرسة

إدارة تعليم المحافظة ستصدر بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة

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مجموعة من المحررين - جدة
109
86,175

علمت "سبق" من مصادرها عن وفاة طالب بمتوسطة في جدة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله عند الساعة العاشرة من صباح اليوم داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم جدة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة.

وكان قد ورد اليوم وعند الساعة (13: 10) بلاغ من مشرف أمن مستشفى الجامعة، متضمناً أنه نقلت لهم حالة إغماء طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة في حي المنتزهات، وأثناء الكشف عليه في المستشفى اتضح أنه (متوفى) وحسب إفادة مدير المدرسة فإن الطفل المتوفى كان في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض، وتسبب له السقوط بنزيف (داخلي في الرأس).

يذكر أن "سبق" كانت قد تابعت الشهر الماضي قضية وفاة التلميذ معتز طالب الابتدائي بالرياض، خنقًا على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، والتي سجّل فيها والد المتوفى موقفًا إنسانيًا بتنازله لوجه الله.

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