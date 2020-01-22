النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الآسيوي" يعلن نقل مباراتين للفرق الإيرانية إلى ملاعب محايدة

بسبب تحذيرات من السفر إلى إيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراتين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة؛ بسبب مخاوف أمنية في البلاد.

وأجّل الاتحاد مباراتين يوم الثلاثاء في دوري الأبطال لفريقين إيرانيين، حيث كان سيلعب شهر خودرو ضد "الرفاع" البحريني و"الاستقلال" ضد "الكويت" الكويتي، وستقام المواجهتان في الإمارات بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات بالسفر إلى إيران.


وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "من أجل مساعدة اللعب في ملاعب محايدة، وهو ما وافقت عليه اللجان المختصة بالاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد سيقيم المباراتين في 25 يناير 2020 في الإمارات العربية المتحدة".

وذكرت تقارير محلية أن أربعة أندية إيرانية في دوري الأبطال، منها بيرسبوليس وسيباهان، أكدت أنها سترفض اللعب في المسابقة إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدور التمهيدي لدوري الأبطال ملاعب محايدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الآسيوي" يعلن نقل مباراتين للفرق الإيرانية إلى ملاعب محايدة
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراتين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة؛ بسبب مخاوف أمنية في البلاد.

وأجّل الاتحاد مباراتين يوم الثلاثاء في دوري الأبطال لفريقين إيرانيين، حيث كان سيلعب شهر خودرو ضد "الرفاع" البحريني و"الاستقلال" ضد "الكويت" الكويتي، وستقام المواجهتان في الإمارات بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات بالسفر إلى إيران.


وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "من أجل مساعدة اللعب في ملاعب محايدة، وهو ما وافقت عليه اللجان المختصة بالاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد سيقيم المباراتين في 25 يناير 2020 في الإمارات العربية المتحدة".

وذكرت تقارير محلية أن أربعة أندية إيرانية في دوري الأبطال، منها بيرسبوليس وسيباهان، أكدت أنها سترفض اللعب في المسابقة إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
03:11 PM

"الآسيوي" يعلن نقل مباراتين للفرق الإيرانية إلى ملاعب محايدة

بسبب تحذيرات من السفر إلى إيران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,939

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراتين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة؛ بسبب مخاوف أمنية في البلاد.

وأجّل الاتحاد مباراتين يوم الثلاثاء في دوري الأبطال لفريقين إيرانيين، حيث كان سيلعب شهر خودرو ضد "الرفاع" البحريني و"الاستقلال" ضد "الكويت" الكويتي، وستقام المواجهتان في الإمارات بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات بالسفر إلى إيران.


وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "من أجل مساعدة اللعب في ملاعب محايدة، وهو ما وافقت عليه اللجان المختصة بالاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد سيقيم المباراتين في 25 يناير 2020 في الإمارات العربية المتحدة".

وذكرت تقارير محلية أن أربعة أندية إيرانية في دوري الأبطال، منها بيرسبوليس وسيباهان، أكدت أنها سترفض اللعب في المسابقة إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,197
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,557
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,202

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة