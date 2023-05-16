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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكمل توزيع 50 طناً من السلال الغذائية بولايات السودان

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

أكملت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السودان التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 50 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، والذي استهدف تفطير 80 ألف صائم بشهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وعدد من الجمعيات الخيرية الرسمية بالسودان.

وبهذه المناسبة، أكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ أن الملحقية أكملت توزيع كل الأطنان على العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان منها: ولاية شمال كردفان، وولاية الجزيرة، ونهر النيل، كما سمل البرنامج توزيع السلال على مخيمات اللاجئين من جنوب السودان بجبل أوليه وولاية الجزيرة، وفق الخطة المعتمدة من الوزارة هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وأشار إلى البرنامج هذا العام حقق نجاحاً رغم الإجراءات والأوضاع الراهنة في ظل تفشي وباء كورونا في دول العالم ومنها السودان، مجدداً الشكر والتقدير العرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على دعم هذا البرنامج الذي يعد أحد العطاءات الخيرة لدعم الأشقاء في شهر‏ رمضان شهر المبارك.

كما نوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي لقى ترحيب وتقدير من أبناء الشعب السوداني الشقيق.‏

واختتم الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ تصريحه مؤكداً أن هذا البرنامج المبارك نفذ في ظل الظروف العالمية في تفشي جائحة كورونا، ووجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية وأن يديم على المملكة رخائها واستقراراها، وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكمل توزيع 50 طناً من السلال الغذائية بولايات السودان
سبق

أكملت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السودان التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 50 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، والذي استهدف تفطير 80 ألف صائم بشهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وعدد من الجمعيات الخيرية الرسمية بالسودان.

وبهذه المناسبة، أكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ أن الملحقية أكملت توزيع كل الأطنان على العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان منها: ولاية شمال كردفان، وولاية الجزيرة، ونهر النيل، كما سمل البرنامج توزيع السلال على مخيمات اللاجئين من جنوب السودان بجبل أوليه وولاية الجزيرة، وفق الخطة المعتمدة من الوزارة هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وأشار إلى البرنامج هذا العام حقق نجاحاً رغم الإجراءات والأوضاع الراهنة في ظل تفشي وباء كورونا في دول العالم ومنها السودان، مجدداً الشكر والتقدير العرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على دعم هذا البرنامج الذي يعد أحد العطاءات الخيرة لدعم الأشقاء في شهر‏ رمضان شهر المبارك.

كما نوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي لقى ترحيب وتقدير من أبناء الشعب السوداني الشقيق.‏

واختتم الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ تصريحه مؤكداً أن هذا البرنامج المبارك نفذ في ظل الظروف العالمية في تفشي جائحة كورونا، ووجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية وأن يديم على المملكة رخائها واستقراراها، وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:52 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكمل توزيع 50 طناً من السلال الغذائية بولايات السودان

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكملت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السودان التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 50 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، والذي استهدف تفطير 80 ألف صائم بشهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وعدد من الجمعيات الخيرية الرسمية بالسودان.

وبهذه المناسبة، أكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ أن الملحقية أكملت توزيع كل الأطنان على العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان منها: ولاية شمال كردفان، وولاية الجزيرة، ونهر النيل، كما سمل البرنامج توزيع السلال على مخيمات اللاجئين من جنوب السودان بجبل أوليه وولاية الجزيرة، وفق الخطة المعتمدة من الوزارة هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وأشار إلى البرنامج هذا العام حقق نجاحاً رغم الإجراءات والأوضاع الراهنة في ظل تفشي وباء كورونا في دول العالم ومنها السودان، مجدداً الشكر والتقدير العرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على دعم هذا البرنامج الذي يعد أحد العطاءات الخيرة لدعم الأشقاء في شهر‏ رمضان شهر المبارك.

كما نوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي لقى ترحيب وتقدير من أبناء الشعب السوداني الشقيق.‏

واختتم الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ تصريحه مؤكداً أن هذا البرنامج المبارك نفذ في ظل الظروف العالمية في تفشي جائحة كورونا، ووجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية وأن يديم على المملكة رخائها واستقراراها، وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

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