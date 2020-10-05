وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.

وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية.

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة.

جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر محمد المواسي سبق 2020-10-05 كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة. وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية. وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 11:47 AM

جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر يعيش وحيداً في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث.. هاجمه أفارقة وكبّلوه





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كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة.

وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية.

وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.