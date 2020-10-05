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جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر

يعيش وحيداً في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث.. هاجمه أفارقة وكبّلوه

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة.

وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية.

وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.

الجهات الأمنية سرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة.

وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية.

وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:47 AM

جازان.. سطو على منزل مُسِن وسرقة قرابة 200 ألف ريال والشرطة تباشر

يعيش وحيداً في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث.. هاجمه أفارقة وكبّلوه

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محمد المواسي - جازان
4
1,823

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقّق في بلاغ تعرُّض منزل مواطن مُسِن في مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث للسطو من قِبل "أفارقة"، وسلبهم نحو 200 ألف ريال بعد تكبيله وخنقه حتى دخل في حالة إغماء، وهروب الأفارقة.

وبيّنت المصادر أن المُسِن يعيش وحيداً وباغته الأفارقة وسلبوا منه المبالغ فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق حول مُلابسات القضية.

وكان سكان الجبل الأسود قد فجعوا بالواقعة وهرعوا لإبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات النظامية على الفور.

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