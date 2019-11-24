النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 34 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 30 خلال الـ24 ساعة الماضية

من هو اللاعب؟ "النصر" في طريقه لفسخ عقد لاعب آخر!

بعد رحيل "حمدالله"

قالت مصادر إعلامية: إن قرار فسخ عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل إدارة النصر لن يكون القرار الأخير في هذا الشأن.

وقال حساب برنامج "الحصاد الرياضي" على "تويتر": إن مصادر البرنامج تؤكد أن إدارة النصر في طريقها لفسخ عقد لاعب آخر.

ونال خبر فسخ عقد إدارة النصر لتعاقدها مع المغربي عبدالرزاق حمدالله اهتمامات من صحف عالمية كبير منها التركية والبرازيلية.

وتوقعت إحدى الصحف التركية أن يكون قرار فسخ النصر للتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا" هو الخطوة المقبلة.

في حين كان اهتمام الصحف البرازيلية بخبر فسخ التعاقد على خلفية أنباء ترددت بشأن رغبة كورنثيانز البرازيلي في التعاقد مع حمدالله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
من هو اللاعب؟ "النصر" في طريقه لفسخ عقد لاعب آخر!
سبق

قالت مصادر إعلامية: إن قرار فسخ عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل إدارة النصر لن يكون القرار الأخير في هذا الشأن.

وقال حساب برنامج "الحصاد الرياضي" على "تويتر": إن مصادر البرنامج تؤكد أن إدارة النصر في طريقها لفسخ عقد لاعب آخر.

ونال خبر فسخ عقد إدارة النصر لتعاقدها مع المغربي عبدالرزاق حمدالله اهتمامات من صحف عالمية كبير منها التركية والبرازيلية.

وتوقعت إحدى الصحف التركية أن يكون قرار فسخ النصر للتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا" هو الخطوة المقبلة.

في حين كان اهتمام الصحف البرازيلية بخبر فسخ التعاقد على خلفية أنباء ترددت بشأن رغبة كورنثيانز البرازيلي في التعاقد مع حمدالله.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:33 PM

من هو اللاعب؟ "النصر" في طريقه لفسخ عقد لاعب آخر!

بعد رحيل "حمدالله"

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
3,003

قالت مصادر إعلامية: إن قرار فسخ عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل إدارة النصر لن يكون القرار الأخير في هذا الشأن.

وقال حساب برنامج "الحصاد الرياضي" على "تويتر": إن مصادر البرنامج تؤكد أن إدارة النصر في طريقها لفسخ عقد لاعب آخر.

ونال خبر فسخ عقد إدارة النصر لتعاقدها مع المغربي عبدالرزاق حمدالله اهتمامات من صحف عالمية كبير منها التركية والبرازيلية.

وتوقعت إحدى الصحف التركية أن يكون قرار فسخ النصر للتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا" هو الخطوة المقبلة.

في حين كان اهتمام الصحف البرازيلية بخبر فسخ التعاقد على خلفية أنباء ترددت بشأن رغبة كورنثيانز البرازيلي في التعاقد مع حمدالله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة