من هو اللاعب؟ "النصر" في طريقه لفسخ عقد لاعب آخر!

بعد رحيل "حمدالله"

قالت مصادر إعلامية: إن قرار فسخ عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من قبل إدارة النصر لن يكون القرار الأخير في هذا الشأن.

وقال حساب برنامج "الحصاد الرياضي" على "تويتر": إن مصادر البرنامج تؤكد أن إدارة النصر في طريقها لفسخ عقد لاعب آخر.

ونال خبر فسخ عقد إدارة النصر لتعاقدها مع المغربي عبدالرزاق حمدالله اهتمامات من صحف عالمية كبير منها التركية والبرازيلية.

وتوقعت إحدى الصحف التركية أن يكون قرار فسخ النصر للتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا" هو الخطوة المقبلة.

في حين كان اهتمام الصحف البرازيلية بخبر فسخ التعاقد على خلفية أنباء ترددت بشأن رغبة كورنثيانز البرازيلي في التعاقد مع حمدالله.