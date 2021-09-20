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وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة شيخ الأزهر

عقب نجاح جراحة أجراها "الطيب" في باريس

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أول من أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" مساء اليوم الخميس بشيخ الأزهر هنأه بنجاح العملية سائلاً الله أن يديم على فضيلته الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية.

من جانب آخر، ثمّن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوزير آل الشيخ تلك المبادرة والاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب عليه الذي تعودنا منه كل حب واحترام، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة شيخ الأزهر
سبق

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أول من أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" مساء اليوم الخميس بشيخ الأزهر هنأه بنجاح العملية سائلاً الله أن يديم على فضيلته الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية.

من جانب آخر، ثمّن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوزير آل الشيخ تلك المبادرة والاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب عليه الذي تعودنا منه كل حب واحترام، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:52 PM

وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة شيخ الأزهر

عقب نجاح جراحة أجراها "الطيب" في باريس

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
2,678

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أول من أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" مساء اليوم الخميس بشيخ الأزهر هنأه بنجاح العملية سائلاً الله أن يديم على فضيلته الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية.

من جانب آخر، ثمّن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوزير آل الشيخ تلك المبادرة والاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب عليه الذي تعودنا منه كل حب واحترام، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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