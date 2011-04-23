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مسلخ الأفلاج يستقبل 2351 ذبيحة خلال الـ 20 يوماً الماضية

البلدية كثفت جولاتها لمتابعة الإجراءات الاحترازية وسلامة الذبائح

استقبل مسلخ الأفلاج " ليلى" خلال عشرين يوماً الماضية أكثر من ألفي ذبيحة.

وتفصيلاً، كان المسلخ الوحيد بالأفلاج "ليلى" قد استقبل في العشرين يوماً الماضية 2351 ذبيحة من أغنام وأبقار وجمال.

وكثفت بلدية الأفلاج جولاتها الرقابية لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد بأن الذبائح خضعت قبل الذبح للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

بلدية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مسلخ الأفلاج يستقبل 2351 ذبيحة خلال الـ 20 يوماً الماضية
سبق

استقبل مسلخ الأفلاج " ليلى" خلال عشرين يوماً الماضية أكثر من ألفي ذبيحة.

وتفصيلاً، كان المسلخ الوحيد بالأفلاج "ليلى" قد استقبل في العشرين يوماً الماضية 2351 ذبيحة من أغنام وأبقار وجمال.

وكثفت بلدية الأفلاج جولاتها الرقابية لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد بأن الذبائح خضعت قبل الذبح للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
09:45 PM

مسلخ الأفلاج يستقبل 2351 ذبيحة خلال الـ 20 يوماً الماضية

البلدية كثفت جولاتها لمتابعة الإجراءات الاحترازية وسلامة الذبائح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استقبل مسلخ الأفلاج " ليلى" خلال عشرين يوماً الماضية أكثر من ألفي ذبيحة.

وتفصيلاً، كان المسلخ الوحيد بالأفلاج "ليلى" قد استقبل في العشرين يوماً الماضية 2351 ذبيحة من أغنام وأبقار وجمال.

وكثفت بلدية الأفلاج جولاتها الرقابية لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد بأن الذبائح خضعت قبل الذبح للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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