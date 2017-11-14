ست مباريات تستحق المشاهدة في الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية

تشهد الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية العديد من المتنافسين الذين يحاولون الاقتراب بشكل أكبر من حسم التأهل إلى الدور القادم من تصفيات التأهل لكأس العالم 2022 في قطر 2022 كأس آسيا 2023 في الصين.

ومع وصول الدور الثاني من التصفيات إلى مرحلة منتصف الطريق، من المنتظر أن يكون هناك يوم مثير من المباريات يوم الخميس، وفي هذا السياق يُسلط التقرير التالي الضوء على ست مباريات تستحق المتابعة:

المجموعة الرابعة

أوزباكستان x السعودية

يسعى المنتخب السعودي إلى استعادة صدارة المجموعة الرابعة عندما يحل ضيفًا على نظيره الأوزبكي الخميس في طشقند.

ويحتل المنتخب الأخضر المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات حتى الآن، بفارق نقطة واحدة خلف أوزباكستان المتصدرة من ثلاث مباريات أيضًا، وبفارق نقطة أمام فلسطين الثالثة المتساوية بالنقاط مع سنغافورة (خاضت الأخيرة أربع مباريات)، بينما يقبع اليمن في المركز الأخير برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.

ويأمل الأخضر في حصد النقاط الثلاث في مباراة الغد، لاستعادة الصدارة وتعزيز موقعه نحو بلوغ المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، خصوصًا أنه سيخوض اللقاء بصفوف شبه مكتملة بعد غياب عدد من لاعبيه في الجولات السابقة بسبب الإصابة.

المجموعة الأولى

سوريا × الصين:

هناك الكثير على المحك بالنسبة للفريقين في هذه المجموعة الأولى خلال لقائهما على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.

حيث إن الفوز لسوريا يعني توسيع تقدمهم عن أقرب ملاحقيهم إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، بينما تعني هزيمة فريق المدرب مارتشيلو ليبي تعني إهداره المزيد من فرص محاولة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المجموعة الثانية

الأردن × أستراليا :

سيتم اختبار سجل أستراليا المثالي في هذه التصفيات إلى الآن من قِبل منافسه الأردني الذي أثبت أكثر من مرة أنه حجر عثرة أمام الأستراليين.

كانت آخر المواجهات بين الفريقين خلال منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث فاز منتخب الأردن على أستراليا المدافعة عن اللقب 1-0 في مباراتهما الافتتاحية في البطولة، وسيستعد المنتخب الغرب آسيوي جيدًا لنظيره الأسترالي، خصوصًا أن الفوز سيجعلهم يحتلون الصدارة في ترتيب المجموعة الثانية.

المجموعة الثالثة

العراق × إيران:

فوز العراق قد يعني البقاء في صدارة المجموعة الثالثة، لكن هذا مجرد تعزيز الدافع لخوض مواجهة مع فريق يلعب باستمتاع.

انتهت آخر مباراة جمعت المنتخبين وكانت ضمن نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات بالتعادل السلبي، لكنها كانت مباراة مُثيرة ويمكن توقع الشيء نفسه في استاد عمّان الدولي في الأردن المحايد، يوم الخميس. وتحتاج إيران إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارتها أمام البحرين في الجولة الرابعة.

المجموعة السادسة

لبنان × كوريا الجنوبية:

تدخل كوريا الجنوبية المواجهة مع لبنان وهي في صدارة المجموعة الثامنة، لكن المنتخب الغرب آسيوي يطمح إلى تعقيد المهمة أمام فريق المدرب باولو بينتو في بيروت.

من الصعب دائمًا التغلب على منتخب لبنان على أرضه وبين جماهيره، حيث يلعبون بأعلى مستوى لهم، وستكون كوريا الجنوبية - بعد أن تعادلت مع جارتها كوريا الشمالية سلبيًا في بيونغ يانغ في الجولة الماضية - في أفضل مستوياتها إذا ما كانت النقاط الثلاث في بيروت من نصيبها.

المجموعة السابعة

فيتنام × الإمارات:

تحتاج الإمارات إلى العودة من خلال تحسين نتائجها، فبعد خسارتها أمام تايلاند في آخر مبارياتها، وسيجعل الفوز منتخب الإمارات يستعد جيدًا للمواجهات الأربع المُتبقية لها في المجموعة - ثلاث منها ستكون على أرضها.



