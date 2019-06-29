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الأشد حتى الآن.. الحصيني يتوقع كتلة حارة ثالثة تبدأ من اليوم

قال: تقترب الحرارة العظمى من "٥٠" على أجزاء من الشرقية وشمالها

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: من اليوم الثلاثاء متوقع تقدم كتلة هوائية حارة ثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، متوقع أن تكون الأشد حتى الآن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع أن تقترب الحرارة العظمى من "٥٠" على أجزاء من الشرقية وشمالها وشرق الشمالية.

وتابع: في المدينة والرياض والقصيم تتراوح العظمى بين "45" و"48" مئوية.

وأردف: متوقع استمرارها "5" أيام إلا أن يصرفها الله، وليست غربية في هذا الوقت من السنة.. نحن نعيش حر الانصراف، تقول العرب "لا حر الإ بعد الانصراف" وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب".

وتابع: وفترة طباخ اللون، وهو تحول اللون من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر؛ لذا متوقع من الأسبوع القادم توفر باكورة الرطب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأشد حتى الآن.. الحصيني يتوقع كتلة حارة ثالثة تبدأ من اليوم
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: من اليوم الثلاثاء متوقع تقدم كتلة هوائية حارة ثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، متوقع أن تكون الأشد حتى الآن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع أن تقترب الحرارة العظمى من "٥٠" على أجزاء من الشرقية وشمالها وشرق الشمالية.

وتابع: في المدينة والرياض والقصيم تتراوح العظمى بين "45" و"48" مئوية.

وأردف: متوقع استمرارها "5" أيام إلا أن يصرفها الله، وليست غربية في هذا الوقت من السنة.. نحن نعيش حر الانصراف، تقول العرب "لا حر الإ بعد الانصراف" وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب".

وتابع: وفترة طباخ اللون، وهو تحول اللون من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر؛ لذا متوقع من الأسبوع القادم توفر باكورة الرطب.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:29 AM

الأشد حتى الآن.. الحصيني يتوقع كتلة حارة ثالثة تبدأ من اليوم

قال: تقترب الحرارة العظمى من "٥٠" على أجزاء من الشرقية وشمالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: من اليوم الثلاثاء متوقع تقدم كتلة هوائية حارة ثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، متوقع أن تكون الأشد حتى الآن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : متوقع أن تقترب الحرارة العظمى من "٥٠" على أجزاء من الشرقية وشمالها وشرق الشمالية.

وتابع: في المدينة والرياض والقصيم تتراوح العظمى بين "45" و"48" مئوية.

وأردف: متوقع استمرارها "5" أيام إلا أن يصرفها الله، وليست غربية في هذا الوقت من السنة.. نحن نعيش حر الانصراف، تقول العرب "لا حر الإ بعد الانصراف" وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب".

وتابع: وفترة طباخ اللون، وهو تحول اللون من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر؛ لذا متوقع من الأسبوع القادم توفر باكورة الرطب.

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