بسبب "كورونا".. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة
لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان
وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.
أمير جازان
فيروس كورونا الجديد
بسبب "كورونا".. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-08
وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:10 PM
بسبب "كورونا".. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة
لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان
وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.