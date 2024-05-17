موجز "سبق": خفض مشهود بأسعار الوقود.. ومكرمة ملكية شملت هؤلاء
منع التجوُّل على مدار اليوم في العيد.. ونيران صديقة تصيب إيران
كعادتها، واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وعاش السعوديون أسبوعًا عامرًا بالأحداث، بدأ بانخفاض ملحوظ بأسعار البنزين في المراجعة الدورية لشركة أرامكو، مرورًا باتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات الاقتصادية الإضافية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.
كما شهد الأسبوع الحافل قرارًا بمنع التجول على مدار اليوم في جميع أنحاء السعودية من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال لمنع تفشي الوباء، فيما وجّه خادم الحرمين الشريفين بمكرمة ملكية، شملت صرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:
خفض أسعار الوقود
في مراجعتها الدورية لأسعار الوقود خفّضت أرامكو أسعار البنزين؛ ليصبح سعر بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح سعر بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر؛ ليشكل ذلك انخفاضًا واضحًا عن أسعار شهر إبريل.
في مواجهة أزمة كورونا اتخذت السعودية عددًا من الإجراءات الاقتصادية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية، شملت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5 %) إلى (15 %) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام 2020م.
شهد الأسبوع عددًا من القرارات والإجراءات على ضوء تطورات جائحة كورونا في السعودية؛ إذ أصدر خادم الحرمين قرارًا بمنع التجول طوال اليوم في مدن ومناطق السعودية كافة من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال. فيما مددت وزارة الداخلية فترة السماح بالتجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان. كما قررت الداخلية منع التجول في محافظة بيش بجازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وكذلك رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة.
في جلسته الأخيرة عبر الاتصال المرئي أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين جملة من القرارات، من بينها: الموافقة على تحويل ملكية "الشركة الوطنية للإسكان" للدولة، وكذلك إقرار آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية.
وجَّهت وزارة الطاقة شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية، تبلغ مليون برميل يوميًّا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به السعودية في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة في 12 إبريل 2020. وتستهدف السعودية من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشارِكة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنِسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.
تعديلات جديدة شهدتها اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين. ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الانتظار البالغة 14 يومًا للمتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) من تاريخ الإبلاغ، كما تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.
أصدر وزير التعليم قرارًا بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
موجز "سبق": خفض مشهود بأسعار الوقود.. ومكرمة ملكية شملت هؤلاء
ياسر نجديسبق2020-05-17
كعادتها، واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وعاش السعوديون أسبوعًا عامرًا بالأحداث، بدأ بانخفاض ملحوظ بأسعار البنزين في المراجعة الدورية لشركة أرامكو، مرورًا باتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات الاقتصادية الإضافية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.
كما شهد الأسبوع الحافل قرارًا بمنع التجول على مدار اليوم في جميع أنحاء السعودية من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال لمنع تفشي الوباء، فيما وجّه خادم الحرمين الشريفين بمكرمة ملكية، شملت صرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:
خفض أسعار الوقود
في مراجعتها الدورية لأسعار الوقود خفّضت أرامكو أسعار البنزين؛ ليصبح سعر بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح سعر بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر؛ ليشكل ذلك انخفاضًا واضحًا عن أسعار شهر إبريل.
في مواجهة أزمة كورونا اتخذت السعودية عددًا من الإجراءات الاقتصادية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية، شملت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5 %) إلى (15 %) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام 2020م.
شهد الأسبوع عددًا من القرارات والإجراءات على ضوء تطورات جائحة كورونا في السعودية؛ إذ أصدر خادم الحرمين قرارًا بمنع التجول طوال اليوم في مدن ومناطق السعودية كافة من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال. فيما مددت وزارة الداخلية فترة السماح بالتجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان. كما قررت الداخلية منع التجول في محافظة بيش بجازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وكذلك رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة.
في جلسته الأخيرة عبر الاتصال المرئي أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين جملة من القرارات، من بينها: الموافقة على تحويل ملكية "الشركة الوطنية للإسكان" للدولة، وكذلك إقرار آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية.
وجَّهت وزارة الطاقة شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية، تبلغ مليون برميل يوميًّا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به السعودية في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة في 12 إبريل 2020. وتستهدف السعودية من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشارِكة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنِسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.
تعديلات جديدة شهدتها اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين. ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الانتظار البالغة 14 يومًا للمتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) من تاريخ الإبلاغ، كما تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.
أصدر وزير التعليم قرارًا بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
كعادتها، واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وعاش السعوديون أسبوعًا عامرًا بالأحداث، بدأ بانخفاض ملحوظ بأسعار البنزين في المراجعة الدورية لشركة أرامكو، مرورًا باتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات الاقتصادية الإضافية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.
كما شهد الأسبوع الحافل قرارًا بمنع التجول على مدار اليوم في جميع أنحاء السعودية من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال لمنع تفشي الوباء، فيما وجّه خادم الحرمين الشريفين بمكرمة ملكية، شملت صرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:
خفض أسعار الوقود
في مراجعتها الدورية لأسعار الوقود خفّضت أرامكو أسعار البنزين؛ ليصبح سعر بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح سعر بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر؛ ليشكل ذلك انخفاضًا واضحًا عن أسعار شهر إبريل.
في مواجهة أزمة كورونا اتخذت السعودية عددًا من الإجراءات الاقتصادية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية، شملت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5 %) إلى (15 %) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام 2020م.
شهد الأسبوع عددًا من القرارات والإجراءات على ضوء تطورات جائحة كورونا في السعودية؛ إذ أصدر خادم الحرمين قرارًا بمنع التجول طوال اليوم في مدن ومناطق السعودية كافة من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال. فيما مددت وزارة الداخلية فترة السماح بالتجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان. كما قررت الداخلية منع التجول في محافظة بيش بجازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وكذلك رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة.
في جلسته الأخيرة عبر الاتصال المرئي أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين جملة من القرارات، من بينها: الموافقة على تحويل ملكية "الشركة الوطنية للإسكان" للدولة، وكذلك إقرار آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية.
وجَّهت وزارة الطاقة شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية، تبلغ مليون برميل يوميًّا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به السعودية في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة في 12 إبريل 2020. وتستهدف السعودية من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشارِكة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنِسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.
تعديلات جديدة شهدتها اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين. ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الانتظار البالغة 14 يومًا للمتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) من تاريخ الإبلاغ، كما تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.
أصدر وزير التعليم قرارًا بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.