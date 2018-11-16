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"أمن الطرق" في بحرة يطيح بشخصين بحوزتهما 195 حبة "كبتاجون"

بعد مطاردة راجلة انتهت بضبطهما.. وجرى تسليمهما لـ"مكافحة المخدرات"

تسلمت مكافحة المخدرات ببحرة شخصين سعوديي الجنسية سيطر عليهما رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة فرقة من مكافحة مخدرات بحرة، بعد محاولتهما الفرار بمركبتهما، وبعد إيقافها هربا على الأقدام وتمت السيطرة عليهما.

وتفصيلًا: اشتبهت إحدى الدوريات المساندة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الشعيبة، بعد مفرق الخرقاء باتجاه مكة على طريق الساحل بمركبة من نوع مازدا.

وطالب رجال القوة قائدَ المركبة بالتوقف عبر مكبرات الصوت والأنوار التحذيرية، إلا أنه رفض الوقوف وزاد من سرعته، وتمت متابعته وتثقيل الحركة أمام محطة الجبل من قبل دورية أخرى.

عند مشاهدته للدورية عاد أدراجه باتجاه الجنوب، وواصل السير بسرعة عالية، تمت متابعته وتضييق الخناق عليه للحد من تهوره؛ مما أجبره لسلوك الطريق الصحراوي اتجاه الشرق.

وبعد أن تأكد رجال القوة الخاصة من سلامة مستخدمي الطريق واستخدام الطريق الصحراوي من قبل المطلوب، تمت السيطرة عليه واستيقافه بالقوة الجبرية، وأطلق السائق والمرافق أقدامهما للريح وتركا المركبة، محاولَين الهروب سيراً على الأقدام، وتمكن رجال القوة من السيطرة عليهما من قبل قائد الطريق وبمساندة من الدوريات المساندة وفرقة مكافحة المخدرات ببحرة.

واتضح أن المركبة يستقلها شخصان سعوديا الجنسية، وتم تفتيش الأشخاص والمركبة ووجد عدد كيسين نايلون؛ الأول به عدد (100) حبة كبتاجون، والثاني بداخله عدد (95) حبة كبتاجون، بعد أن قاما برميهما بجانب السيارة، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات بحرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن الطرق" في بحرة يطيح بشخصين بحوزتهما 195 حبة "كبتاجون"
سبق

تسلمت مكافحة المخدرات ببحرة شخصين سعوديي الجنسية سيطر عليهما رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة فرقة من مكافحة مخدرات بحرة، بعد محاولتهما الفرار بمركبتهما، وبعد إيقافها هربا على الأقدام وتمت السيطرة عليهما.

وتفصيلًا: اشتبهت إحدى الدوريات المساندة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الشعيبة، بعد مفرق الخرقاء باتجاه مكة على طريق الساحل بمركبة من نوع مازدا.

وطالب رجال القوة قائدَ المركبة بالتوقف عبر مكبرات الصوت والأنوار التحذيرية، إلا أنه رفض الوقوف وزاد من سرعته، وتمت متابعته وتثقيل الحركة أمام محطة الجبل من قبل دورية أخرى.

عند مشاهدته للدورية عاد أدراجه باتجاه الجنوب، وواصل السير بسرعة عالية، تمت متابعته وتضييق الخناق عليه للحد من تهوره؛ مما أجبره لسلوك الطريق الصحراوي اتجاه الشرق.

وبعد أن تأكد رجال القوة الخاصة من سلامة مستخدمي الطريق واستخدام الطريق الصحراوي من قبل المطلوب، تمت السيطرة عليه واستيقافه بالقوة الجبرية، وأطلق السائق والمرافق أقدامهما للريح وتركا المركبة، محاولَين الهروب سيراً على الأقدام، وتمكن رجال القوة من السيطرة عليهما من قبل قائد الطريق وبمساندة من الدوريات المساندة وفرقة مكافحة المخدرات ببحرة.

واتضح أن المركبة يستقلها شخصان سعوديا الجنسية، وتم تفتيش الأشخاص والمركبة ووجد عدد كيسين نايلون؛ الأول به عدد (100) حبة كبتاجون، والثاني بداخله عدد (95) حبة كبتاجون، بعد أن قاما برميهما بجانب السيارة، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات بحرة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:41 PM

"أمن الطرق" في بحرة يطيح بشخصين بحوزتهما 195 حبة "كبتاجون"

بعد مطاردة راجلة انتهت بضبطهما.. وجرى تسليمهما لـ"مكافحة المخدرات"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تسلمت مكافحة المخدرات ببحرة شخصين سعوديي الجنسية سيطر عليهما رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة فرقة من مكافحة مخدرات بحرة، بعد محاولتهما الفرار بمركبتهما، وبعد إيقافها هربا على الأقدام وتمت السيطرة عليهما.

وتفصيلًا: اشتبهت إحدى الدوريات المساندة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الشعيبة، بعد مفرق الخرقاء باتجاه مكة على طريق الساحل بمركبة من نوع مازدا.

وطالب رجال القوة قائدَ المركبة بالتوقف عبر مكبرات الصوت والأنوار التحذيرية، إلا أنه رفض الوقوف وزاد من سرعته، وتمت متابعته وتثقيل الحركة أمام محطة الجبل من قبل دورية أخرى.

عند مشاهدته للدورية عاد أدراجه باتجاه الجنوب، وواصل السير بسرعة عالية، تمت متابعته وتضييق الخناق عليه للحد من تهوره؛ مما أجبره لسلوك الطريق الصحراوي اتجاه الشرق.

وبعد أن تأكد رجال القوة الخاصة من سلامة مستخدمي الطريق واستخدام الطريق الصحراوي من قبل المطلوب، تمت السيطرة عليه واستيقافه بالقوة الجبرية، وأطلق السائق والمرافق أقدامهما للريح وتركا المركبة، محاولَين الهروب سيراً على الأقدام، وتمكن رجال القوة من السيطرة عليهما من قبل قائد الطريق وبمساندة من الدوريات المساندة وفرقة مكافحة المخدرات ببحرة.

واتضح أن المركبة يستقلها شخصان سعوديا الجنسية، وتم تفتيش الأشخاص والمركبة ووجد عدد كيسين نايلون؛ الأول به عدد (100) حبة كبتاجون، والثاني بداخله عدد (95) حبة كبتاجون، بعد أن قاما برميهما بجانب السيارة، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات بحرة.

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