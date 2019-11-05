وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر حامد العلي سبق 2019-11-05 كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر. وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة. وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 04:21 PM

"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر مصادر تشير إلى أن الشركة ستدرج 2% من أسهمها في البورصة





A A A





45 مشاركة

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.