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"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر

مصادر تشير إلى أن الشركة ستدرج 2% من أسهمها في البورصة

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر
سبق

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
04:21 PM

"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر

مصادر تشير إلى أن الشركة ستدرج 2% من أسهمها في البورصة

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حامد العلي - الرياض
3
8,851

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

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