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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط المملكة وشرقها

رياح سطحية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرّمة)، وسماءً غائمة إلى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس سحب ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط المملكة وشرقها
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرّمة)، وسماءً غائمة إلى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:08 AM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:44 AM

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط المملكة وشرقها

رياح سطحية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,211

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرّمة)، وسماءً غائمة إلى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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