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"قطار المشاعر" ينجح في تصعيد الحجاج إلى عرفة

"الزهراني": بانسيابية وسلاسة وفي ظروف آمنة ومريحة

أعلن مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس موسى الزهراني، نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفات بانسيابية وسلاسة، وفي ظروف آمنة ومريحة.

وأوضح الزهراني أن "سار" بدأت في تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة من الساعة الثامنة مساء يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) حتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والجهات الأمنية، ووزارتَي الحج والعمرة والصحة.

وأكد الزهراني أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة، تلبي تطلعات القيادة الرشيدة؛ إذ تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر. مشيرًا إلى أن حركة النفرة بدأت عند الـ6.55 دقيقة مساء اليوم التاسع (يوم عرفة)، وهي الحركة "C" التي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

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"قطار المشاعر" ينجح في تصعيد الحجاج إلى عرفة
سبق

أعلن مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس موسى الزهراني، نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفات بانسيابية وسلاسة، وفي ظروف آمنة ومريحة.

وأوضح الزهراني أن "سار" بدأت في تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة من الساعة الثامنة مساء يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) حتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والجهات الأمنية، ووزارتَي الحج والعمرة والصحة.

وأكد الزهراني أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة، تلبي تطلعات القيادة الرشيدة؛ إذ تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر. مشيرًا إلى أن حركة النفرة بدأت عند الـ6.55 دقيقة مساء اليوم التاسع (يوم عرفة)، وهي الحركة "C" التي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:46 PM

"قطار المشاعر" ينجح في تصعيد الحجاج إلى عرفة

"الزهراني": بانسيابية وسلاسة وفي ظروف آمنة ومريحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مزدلفة
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أعلن مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس موسى الزهراني، نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفات بانسيابية وسلاسة، وفي ظروف آمنة ومريحة.

وأوضح الزهراني أن "سار" بدأت في تسيير رحلاتها من مشعر منى إلى عرفة من الساعة الثامنة مساء يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) حتى الحادية عشرة من صباح اليوم التاسع (يوم عرفة)، وذلك بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والجهات الأمنية، ووزارتَي الحج والعمرة والصحة.

وأكد الزهراني أن تصعيد ضيوف الرحمن تم في ظروف آمنة ومريحة، تلبي تطلعات القيادة الرشيدة؛ إذ تم نقلهم من محطات مشعر منى وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة منذ وقت مبكر. مشيرًا إلى أن حركة النفرة بدأت عند الـ6.55 دقيقة مساء اليوم التاسع (يوم عرفة)، وهي الحركة "C" التي يتم فيها نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

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