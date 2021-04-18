السديس: منصة إحسان تعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع العمل الخيري

رئيس شؤون الحرمين حث منسوبي الرئاسة والوكالة للتفاعل معها للأعمال الخيرية

حرصًا على الموثوقية واغتنامًا لموسم الخيرات، حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي الرئاسة والوكالة للتفاعل مع منصة إحسان والتفاعل لعمل الخير.

وقال: الحمد لله الذي منّ علينا بمواسم البر والإحسان، وإن هذه المنصة -منصة إحسان- تعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع العمل الخيري وإبراز الجانب التنموي للمجتمع، وتحقق المقاصد الشرعية في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، كما تشجع وتحث المجتمع على العمل الخيري.

وأضاف أن على منسوبي ومنسوبات الرئاسة، المشاركة في هذه المنصة المباركة، والتفاعل في عمل الخير؛ خدمة للأعمال الخيرية وتنمية للمجتمع ولدولتكم المباركة، وأن منصة إحسان تتسم بالسرعة والتنوع والأمان والشفافية في تقديم الأعمال الخيرية، خدمة لهذه البلاد المباركة وللمجتمع.

الجدير بالذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد شارك في حفل تدشين منصة إحسان، التي ساهم فيها جميع الجهات الإدارية بالمملكة العربية السعودية والمنشآت التجارية بمختلف أحجامها وجميع أفراد المجتمع عن طريق التبرع الفوري عبر المنصة.