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"الأرصاد" تنبِّه القصيم: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من محافظات المنطقة.. وتستمر حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة القصيم حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 00.20 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

حالة الطقس أتربة مثارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه القصيم: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة القصيم حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 00.20 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
12:49 AM

"الأرصاد" تنبِّه القصيم: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من محافظات المنطقة.. وتستمر حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة القصيم حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 00.20 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

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