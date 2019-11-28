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"محافظ الليث" يقلد "السلمي" رتبة "مقدم"

قلّد محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، أمس الأربعاء؛ المقدم أيمن بن محمد السلمي، بشرطة المحافظة، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

من جانبه، عبّر المقدم أيمن السلمي، عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا المضيّ قُدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

محافظ الليث ترقيه

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"محافظ الليث" يقلد "السلمي" رتبة "مقدم"
سبق

قلّد محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، أمس الأربعاء؛ المقدم أيمن بن محمد السلمي، بشرطة المحافظة، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

من جانبه، عبّر المقدم أيمن السلمي، عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا المضيّ قُدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:23 AM

"محافظ الليث" يقلد "السلمي" رتبة "مقدم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، أمس الأربعاء؛ المقدم أيمن بن محمد السلمي، بشرطة المحافظة، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

من جانبه، عبّر المقدم أيمن السلمي، عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا المضيّ قُدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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