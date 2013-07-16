بالصور.. "ساحرة" البحر العربي ومنبع "الفلفل الأسود".. والأصل "خير الله"

يسكنها 40 مليون شخص.. وميناء مهم

تتميز كيرلا الهندية بالجبال الطبيعة الخضراء، وتقع على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية على المحيط الهندي، حيث الأمطار الموسمية والنباتات الاستوائية الكثيفة ونخيل جوز الهند، والغابات الاستوائية والجبال الملتفة بالأشجار والقنوات المائية ومساحتها تقريباً 39 ألف كم مربع وسكانها تجاوزوا 40 مليون شخص في عام 2016 .



العاصمة كلكوت

يوجد مطار كلكوت، وهي العاصمة لولاية كيرلا، وهو جديد وصمم بلمسات هولندية وإنجليزية حديثة، في كلكوت محلات هندية تضع لافتاتها بالعربية ومحلات أخرى ومكاتب وفروع لشركات تبيع العود والدهن والأكلات العربية.

الكاثاكالي

من العادات الرائعة لفنادق كيرلا استقبال السياح بالفنون الشعبية الهندية التراثية الكاثاكالي والرقصات التقليدية لراقصين يرتدون أقنعة وملابس خاصة بالمعتقدات الهندية القديمة.

أصل التوابل

لا يعرف الكثيرون أن هناك 1400 نوع من البهارات والتوابل كما لا يعرفون أن كيرلا كانت المركز الرئيسي قبل مومباي في تصدير البهار وكانت تجارة التوابل هي المحرك لاقتصاد كيرلا لعدة قرون وخاصة الفلفل الأسود.

عاصمة الأفيال

توجد في كيرلا العديد من المهرجانات الكبرى مثل سباق القوارب ومهرجانات الفيلة ومهرجان تيسوبورام وهو أحد أروع المهرجانات فيه 30 فيلاً مزينة بالألوان والسلاسل البراقة.

ويؤكد مؤسس رفاق السفر ومدير إحدى وكالات السفر خالد البطيان أن كيرلا تتميز بشيء عجيب وهو وجود المنتجعات الطبيعة الفاخرة والمستشفيات العلاجية الراقية في كلكوت، وأيضاً الشلالات الشهيرة مثل بالاروفي وأثيرابالي وغيرهما. ويشير البطيان أن كيرلا بها عشرات المدن التي تتميز بالفعاليات والوجهات السياحية الرائعة.



ومن جهته يقول خبير السفر والمتخصص في دول آسيا خالد الحمدان إن كثيراً من السياح لا يعلمون أصل اسم كيرلا ونطقها الصحيح كيريللا كما ذكر لي أهلها والأصل اسم عربي متطور والأصل خير الله.

إلى هذا يزور كيرلا سنوياً نصف عدد السياح الذين يزورون الهند وعددهم 9 ملايين سائح ويزورها من السعودية 48 ألف سائح ومتوقع أن يزيد العدد بنسبة 100‎%‎ في عام 2020 بعد إلغاء تأشيرة الدخول من السفارة وتحويلها إلى إليكترونية ولمدة عام كامل ومتعددة السفرات.