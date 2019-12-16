"بلسم عذبة" يخطف لقب الأمهار والميدالية الذهبية في بطولات السعودية

احتضنها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

اختتمت مساء أمس بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ ضمن فعاليات بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة التي أقيمت في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض.



ففي بطولة الأمهار حقق المهر "بلسم عذبه" إنتاج مربط عذبه ،العائد للأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأمهار والميدالية الذهبية بإجماع الحكام .



وفي بطولة الفحول حقق الفحل "خريسان عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير أحمد بطولة الفحول والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، كما حقق الفحل "فهد عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائد لمربط عذبة برونزية بطولة الفحول.



وفي بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة، حققت الفرس "فهدة عذبة" إنتاج مربط عذبة، والعائد لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز برونزية بطولة الأفراس.