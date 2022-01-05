وتابعت تلك اللجان عمليات التنظيم في أكثر من 700 جامع ومسجد، شملت الجوامع الرئيسية، وتم من خلالها وضع نقاط فرز ومتابعة لتفعيل تطبيق "توكلنا" و"لبس الكمامة"، و"التباعد الجسدي"، و"منع المخالفين للإجراءات الاحترازية" من الدخول وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكلّفت الإدارة لجانًا من وحدة المراقبين، بالقيام بجولات ميدانية مستمرة ومشددة على جوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

كثّفت إدارة المساجد بمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع المحافظة.

رقابة مشددة على تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في صامطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-05 كثّفت إدارة المساجد بمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع المحافظة. وكلّفت الإدارة لجانًا من وحدة المراقبين، بالقيام بجولات ميدانية مستمرة ومشددة على جوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية. وتابعت تلك اللجان عمليات التنظيم في أكثر من 700 جامع ومسجد، شملت الجوامع الرئيسية، وتم من خلالها وضع نقاط فرز ومتابعة لتفعيل تطبيق "توكلنا" و"لبس الكمامة"، و"التباعد الجسدي"، و"منع المخالفين للإجراءات الاحترازية" من الدخول وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 01:09 PM

رقابة مشددة على تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في صامطة من خلال تنفيذ جولات ميدانية مستمرة على جوامع المحافظة





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كثّفت إدارة المساجد بمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع المحافظة.

وكلّفت الإدارة لجانًا من وحدة المراقبين، بالقيام بجولات ميدانية مستمرة ومشددة على جوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وتابعت تلك اللجان عمليات التنظيم في أكثر من 700 جامع ومسجد، شملت الجوامع الرئيسية، وتم من خلالها وضع نقاط فرز ومتابعة لتفعيل تطبيق "توكلنا" و"لبس الكمامة"، و"التباعد الجسدي"، و"منع المخالفين للإجراءات الاحترازية" من الدخول وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.