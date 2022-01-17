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في لفتة إنسانية.. "الودعاني" يضع حداً لمعاناة شقيقته مع الفشل الكلوي

تبرع لها بإحدى كليتيه والعملية أجريت بنجاح في "تخصصي الملك فيصل"

في لفتة انسانية أنهى الشاب محمد يحيى جبران الودعاني ٢٥ عاماً من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معاناة شقيقته مع الفشل الكلوي والتي استمرت طويلاً بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية.

وشكر "الودعاني" الله عز وجل على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقته، مؤكداً تمتعه هو وشقيقته بصحة جيدة، بعد إجرائه الجراحة.

التبرع بالأعضاء الفشل الكلوي مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في لفتة إنسانية.. "الودعاني" يضع حداً لمعاناة شقيقته مع الفشل الكلوي
سبق

في لفتة انسانية أنهى الشاب محمد يحيى جبران الودعاني ٢٥ عاماً من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معاناة شقيقته مع الفشل الكلوي والتي استمرت طويلاً بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية.

وشكر "الودعاني" الله عز وجل على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقته، مؤكداً تمتعه هو وشقيقته بصحة جيدة، بعد إجرائه الجراحة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:26 PM

في لفتة إنسانية.. "الودعاني" يضع حداً لمعاناة شقيقته مع الفشل الكلوي

تبرع لها بإحدى كليتيه والعملية أجريت بنجاح في "تخصصي الملك فيصل"

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قاسم الخبراني - جازان
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في لفتة انسانية أنهى الشاب محمد يحيى جبران الودعاني ٢٥ عاماً من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معاناة شقيقته مع الفشل الكلوي والتي استمرت طويلاً بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية.

وشكر "الودعاني" الله عز وجل على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقته، مؤكداً تمتعه هو وشقيقته بصحة جيدة، بعد إجرائه الجراحة.

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