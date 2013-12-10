"جيميل" تطرح تحديثاً يسمح بميزة غريبة غير مسبوقة

ستكون متاحة اليوم وستصل إلى كل المستخدمين في 21 يناير

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل"، الذي يسمح بميزة جديدة غريبة وغير مسبوقة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "جيميل" الجديد سيسمح لأول مرة بإمكانية إرفاق رسائل بريد إلكتروني، في رسائل أخرى، دون الحاجة إلى تحميلها أولاً.

ولا يحتاج المستخدم إلا إلى سحب وإفلات رسائل البريد الإلكتروني أو أكثر في نافذة "إنشاء"، لتصبح جاهزة تماماً للإرسال.

ويمكن كذلك تحديد رسالة بريد إلكتروني أو أكثر، ثم استخدام زر القائمة ثلاثي النقاط، وتحديد "إعادة توجيه كمرفق".

وسيمكن بتلك الطريقة إعادة توجيه أكثر من رسالة مختلفة متعلقة بموضوع واحد مثلاً في رسالة بريد إلكتروني واحدة، بدلاً من إرسال كل واحدة منها منفصلة، وتسبّب تكدس في البريد الإلكتروني وصعوبة في مطالعة كل الرسائل دفعة واحدة.

ويتيح إرسال رسائل البريد الإلكتروني كمرفقات أيضا كتابة رسالة تلخيصية للمتسلمين، وتجهيزهم لما سيقرؤونه في تلك الرسائل.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ تلك الميزة بدءاً من اليوم على بريد "جيميل"، وستصل لكل المستخدمين حول العالم بحلول يوم 21 يناير 2020.