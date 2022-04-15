أعلن المرور السعودي عن إمكانية تجديد "رخص القيادة" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط الكشف الطبي للنظر؛ وذلك تسهيلاً للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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"المرور": تجديد رخص القيادة متاح إلكترونيًا دون شرط الفحص الطبي للنظر
أعلن المرور السعودي عن إمكانية تجديد "رخص القيادة" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط الكشف الطبي للنظر؛ وذلك تسهيلاً للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.المرور
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"المرور": تجديد رخص القيادة متاح إلكترونيًا دون شرط الفحص الطبي للنظرعبدالله البرقاوي سبق 2020-04-15
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:07 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:18 PM
"المرور": تجديد رخص القيادة متاح إلكترونيًا دون شرط الفحص الطبي للنظر
أعلن المرور السعودي عن إمكانية تجديد "رخص القيادة" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط الكشف الطبي للنظر؛ وذلك تسهيلاً للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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