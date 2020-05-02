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وزير المالية: المملكة لم تمرّ بمثل هذه الأزمة منذ عقود.. وننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين

شاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان"

بشكل يومي.. يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا

تواصل إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وبشكل يومي، بث صور لأبطال الميدان من رجال أمن وممارسين صحيين ومن مختلف القطاعات الأخرى، وهم يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي صور اليوم؛ ظهر رجال الأمن من داخل المسجد الحرام وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.

وجاءت فكرة نشر الصور بشكل يومي تحت عنوان "أبطال في الميدان"، حيث يتم من خلاله بث صور للأبطال في كافة القطاعات العاملين في الميدان، كرسالة اعتزاز بهم من إمارة المنطقة والمجتمع على ما يقدمونه من خدمات وجهود لمواجهة هذه الأزمة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والرامية لسلامة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان"
سبق

تواصل إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وبشكل يومي، بث صور لأبطال الميدان من رجال أمن وممارسين صحيين ومن مختلف القطاعات الأخرى، وهم يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي صور اليوم؛ ظهر رجال الأمن من داخل المسجد الحرام وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.

وجاءت فكرة نشر الصور بشكل يومي تحت عنوان "أبطال في الميدان"، حيث يتم من خلاله بث صور للأبطال في كافة القطاعات العاملين في الميدان، كرسالة اعتزاز بهم من إمارة المنطقة والمجتمع على ما يقدمونه من خدمات وجهود لمواجهة هذه الأزمة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والرامية لسلامة المواطنين والمقيمين.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:45 PM

شاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان"

بشكل يومي.. يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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10,205

تواصل إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وبشكل يومي، بث صور لأبطال الميدان من رجال أمن وممارسين صحيين ومن مختلف القطاعات الأخرى، وهم يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي صور اليوم؛ ظهر رجال الأمن من داخل المسجد الحرام وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.

وجاءت فكرة نشر الصور بشكل يومي تحت عنوان "أبطال في الميدان"، حيث يتم من خلاله بث صور للأبطال في كافة القطاعات العاملين في الميدان، كرسالة اعتزاز بهم من إمارة المنطقة والمجتمع على ما يقدمونه من خدمات وجهود لمواجهة هذه الأزمة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والرامية لسلامة المواطنين والمقيمين.

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